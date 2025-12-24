Universitario de Deportes continúa moviendo sus piezas en un mercado que viene avanzando con calma, pero en el que la exigencia por reforzar el ataque se hace cada vez más evidente. Tras la llegada de Javier Rabanal como nuevo entrenador y del defensor Caín Fara como el primer fichaje para el 2026, la atención de los hinchas se ha centrado en la búsqueda del delantero extranjero que ocupará un lugar clave en el proyecto del próximo año. Entre rumores, descartes y análisis internos, en Ate ha surgido un nombre que ha empezado a generar conversación y que podría convertirse en la sorpresa del verano crema.

El protagonista de esta historia es Sekou Gassama, atacante de 30 años nacido en Barcelona, pero con raíces senegalesas, quien habría entrado en la órbita del club según información generada en las últimas horas. Su perfil encaja en la idea de sumar un ‘9’ con potencia física, presencia en el área y buen registro internacional, algo que la directiva considera necesario para afrontar la Copa Libertadores y el objetivo del tetracampeonato.

El rumor tomó fuerza luego de que se descartara el fichaje de Michael Hoyos, una opción que fue mencionada en varios medios, pero que el propio jugador negó ante la prensa ecuatoriana. Ese vacío en la información abrió paso a la posibilidad del africano, quien actualmente se encuentra sin equipo y con disposición para asumir un nuevo reto fuera de Europa.

De acuerdo con lo revelado por el periodista Enrique Vega, las conversaciones con Gassama estarían “más que avanzadas” y solo quedarían detalles por definir en la negociación. En Ate mantienen hermetismo, como ya es costumbre en los últimos mercados, aunque internamente saben que la elección del delantero marcará gran parte del rendimiento ofensivo del 2026.

Gassama, de 1.89 metros, ha desarrollado gran parte de su carrera en el fútbol español, pasando por clubes como Málaga, Almería, Fuenlabrada, Racing de Santander y el Valladolid. Además, registró etapas en la primera división de Chipre y Argelia, donde logró algunos de sus mejores números, especialmente en la temporada 2023-24 con Anorthosis Famagusta.

Su último club fue el CD Eldense, con el que disputó 11 encuentros en la Segunda División española. Aunque sus cifras recientes no han sido particularmente altas, su experiencia, físico y estilo de juego lo colocan como un perfil distinto a los delanteros que han pasado por la ‘U’ en los últimos años.

Sekou Gassama en la mira de Universitario | Foto: AFP

Eso no ha detenido la reacción de parte de la hinchada, que mira con duda la posible llegada del africano, recordando la irregularidad de los últimos fichajes en ataque. Para otros, en cambio, podría tratarse de una apuesta similar a la que Álvaro Barco hizo años atrás con Aké Loba, quien terminó convirtiéndose en una de las mayores ventas de la historia del fútbol peruano.

Más allá de la expectativa, el nombre de Gassama aparece en un momento clave de la planificación. Con Rabanal ya instalado en el cargo y con una idea centrada en competitividad e intensidad, el club necesita un delantero capaz de adaptarse rápido al ritmo del torneo peruano y aportar presencia en el juego aéreo, un aspecto que el técnico ha valorado públicamente en sus equipos anteriores.

En términos de mercado, el atacante se encuentra tasado en alrededor de 250 mil euros, aunque llegó a valorarse en el doble durante etapas de mayor regularidad. Para Universitario, representa una opción viable dentro del presupuesto y un perfil que podría revitalizar la zona ofensiva, especialmente tras un 2025 donde el aporte de los ‘9’ generó más dudas que certezas.

Ahora, mientras el 2026 empieza a definirse, las próximas horas serán determinantes para conocer si el delantero africano se convierte en el nuevo refuerzo crema o si la dirigencia continúa revisando alternativas antes del inicio de la pretemporada.

