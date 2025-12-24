Universitario de Deportes alcanzó el histórico tricampeonato nacional de la Liga 1, pero no se duerme en sus laureles. Pese a que su defensa es de lo más destacado, aseguró un nuevo refuerzo en la zaga central. Se trata del argentino Caín Fara, quien ya compartió su primer mensaje para el hincha crema.

A través de sus redes sociales, agradeció los innumerables mensajes recibidos en las últimas horas, apenas se confirmó su incorporación a la ‘U’.

“Gracias a todos de corazón por los mensajes y el cariño. Quería que sepan que los leo y los valoro muchísimo. Estoy muy feliz y emocionado por este paso tan importante en mi carrera”, escribió el aguerrido defensor.

“Empieza una etapa que me llena de ilusión y compromiso. Soy consciente de lo gigante que es Universitario en el mundo. Voy a dejar la vida por estos colores”, añadió Fara.

Caín Fara y su primer mensaje al hincha de Universitario.

El nuevo entrenador de Universitario mantendría la línea de tres con la que los cremas ganaron los últimos títulos nacionales, con importantes nombres como Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto y Williams Riveros.

Con Fara se busca aumentar aún más la competitividad en una de las líneas más sólidas que tiene la ‘U’, con el firme objetivo de alcanzar el tricampeonato, y superar los octavos de final de Copa Libertadores.

El defensor argentino debutó como profesional en el 2016 con la camiseta del Juventud Antoniana de la tercera división de su país, en el que también jugó por Estudiantes, Ferrocarril Oeste, Aldosivi, Tigre y Atlanta.

Esta será su tercera experiencia internacional, pues en 2021 jugó en el Sol de América de Paraguay; en 2022 en Aucas y 2023 en Emelec, ambos de Ecuador.

