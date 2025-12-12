La salida oficial de Jorge Fossati ha desatado un verdadero temblor deportivo en la planificación de las oficinas de Universitario de Deportes. La confirmación de que el técnico uruguayo no continuará al mando para la temporada 2026 ha dejado un vacío enorme que la dirigencia debe llenar con urgencia. El tiempo apremia, pues la pretemporada está muy cerca, los amistosos internacionales también, la esperada ‘Noche Crema’ de enero y el inicio del torneo local no esperan, obligando al club a encontrar un reemplazo de garantías en tiempo récord.

La reacción de la hinchada no se hizo esperar. Apenas se publicó el comunicado oficial en las redes del club, las plataformas digitales estallaron con una ola de comentarios y peticiones. Los fanáticos, sin filtros, comenzaron a postular a los candidatos que consideran idóneos para sostener el proyecto ganador.

De este clamor popular, tres entrenadores empezaron a despuntar claramente sobre el resto, cerciorado también por diversos medios de comunicación que señalaron las posibilidades que tiene cada uno de los postulados, para quedarse con el cargo del banquillo ‘merengue’.

Universitario despidió a Jorge Fossati con un emotivo video que repasa sus mejores momentos en el club y reconoce el impacto que dejó durante su ciclo como entrenador.

El favorito indiscutible de la tribuna es Ricardo Gareca. Muchos fanáticos sueñan con su regreso al fútbol peruano, convencidos de que su estilo, manejo de vestuario e identidad táctica encajarían a la perfección en la ‘U’. Recordando, además, que no sería la primera vez que lleve la ‘U’ en el pecho, pues lo hizo entre los años 2007 y 2008.

Según el periodista Horacio Zimmerman, el interés sería serio: “Yo tengo claro que la ‘U’ va con todo por alguien si es que no sigue Fossati. El ‘Tigre’ Gareca 100%”. Sin embargo, también aclaró que “todavía no han hecho nada formal”, reconociendo que la operación es complicada por temas económicos.

El segundo nombre que ha tomado fuerza es un viejo conocido: Fabián Bustos. El técnico, que ya tuvo un paso por la institución, se encuentra actualmente en condición de libre, lo que facilita cualquier negociación. Valorando su experiencia previa, su capacidad de trabajo y el conocimiento que ya tiene de la interna del club, se perfila como una opción segura en la búsqueda del ‘tricampeonato’.

Sobre la figura de Bustos, el periodista Gustavo Peralta reveló detalles importantes que despejan dudas sobre su relación con el plantel actual. Ante algunas especulaciones surgidas por declaraciones pasadas de Edison Flores, Peralta fue tajante: “Yo he hablado con varios referentes... y no tiene una mala relación Fabián Bustos con ninguno de los referentes”.

La aceptación de Bustos parece ser mayoritaria puertas adentro, convirtiéndolo en el nombre que suena más fuerte. Peralta añadió que, si se hiciera una encuesta, “la mayor gente dentro del club, no solo los jugadores, quieren que Fabián Bustos vuelva”. Este respaldo interno lo posiciona como una alternativa sólida de cara a los retos del 2026.

El tercer candidato en la lista es Gustavo Álvarez. Este entrenador también se encuentra libre y llega con un cartel sumamente atractivo: es campeón tanto en el fútbol chileno como en el argentino. Su perfil de ganador y su disponibilidad lo convierten en una opción seductora para la hinchada, que valora su experiencia internacional y su capacidad probada para gestionar planteles competitivos.

Sin embargo, es una de las opciones que de momento se mantiene lejana. Finalmente, la última palabra recaerá en la cúpula administrativa. Como bien señaló Peralta, “la decisión no pasa por ellos, pasa por un gerente deportivo, un director deportivo que es Álvaro Barco, y por Franco Velasco”. Universitario vive horas decisivas y la elección del nuevo estratega definirá el rumbo del equipo.

