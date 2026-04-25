Universitario de Deportes ya fue notificado sobre los sucedido en el Monumental. (Foto: Getty Images)
Universitario de Deportes ya fue notificado sobre los sucedido en el Monumental. (Foto: Getty Images)

Universitario de Deportes recibió la resolución final del Tribunal de Apelaciones tras los hechos ocurridos en el Estadio Monumental ante UTC el pasado 14 de marzo. La institución crema ya fue notificada oficialmente y deberá cumplir con todas las sanciones impuestas. La decisión pone fin al proceso iniciado semanas atrás. Ahora, el club deberá enfocarse en acatar lo dispuesto.

El cuadro merengue había presentado un recurso de apelación con la intención de revertir la sanción inicial. Sin embargo, el tribunal decidió declarar infundado el pedido, ratificando en su totalidad las medidas dictadas por la Comisión Disciplinaria. De esta manera, no hubo modificación alguna en el castigo.

Tribunal de Apelaciones le notificó a Universitario sobre la apelación tras lo sucedido en el Monumental. (Foto: LFP)
Tribunal de Apelaciones le notificó a Universitario sobre la apelación tras lo sucedido en el Monumental. (Foto: LFP)

Los hechos sancionados ocurrieron durante el partido ante UTC, donde se reportaron actos racistas desde la tribuna sur del recinto de Ate. El informe arbitral y las evidencias recogidas fueron determinantes para sostener la resolución. Esto terminó siendo clave para el fallo final.

Dentro de las sanciones confirmadas, se mantiene la reducción del aforo en la tribuna implicada. Esta medida afectará la presencia de hinchas en los próximos encuentros que dispute Universitario en condición de local.

Además, el club deberá asumir una multa económica que ya fue establecida previamente. Esta sanción forma parte del paquete disciplinario impuesto tras los incidentes. La institución tendrá que cumplir con el pago dentro de los plazos establecidos.

Otro de los puntos incluidos en la resolución es la obligación de realizar campañas contra la discriminación. Universitario deberá difundir mensajes de concientización en sus plataformas oficiales. La medida busca generar un impacto más allá de lo deportivo.

Desde la interna crema existía expectativa por una posible reducción del castigo. No obstante, el tribunal consideró que los argumentos presentados no fueron suficientes para modificar la sanción. Esto terminó por cerrar cualquier opción de cambio.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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