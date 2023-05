Cuando Alex Valera pisa la cancha del estadio Monumental o cualquier otro escenario con la camiseta número ‘20′ de Universitario de Deportes, se mentaliza en el triunfo cueste lo que cueste. Su vehemencia le ha estado jugando en contra en los últimos partidos. Producto de esto, aunque suma cinco goles en sus tres últimos partidos, también ha acumulado dos expulsiones por tarjeta roja.

Ante Deportivo Municipal, el delantero no midió sus palabras y se fue de avanza con palabras de fuerte calibre contra el árbitro Edwin Ordoñez, quien lo expulsó en la cancha. Tras la fecha de suspensión, el jugador no enmendó el error, pues frente al Sport Boys iba a coronar una tarde de ensueño con su primer triplete con camiseta crema, pero nuevamente fue expulsado por darse manotazos con Christian Ramos.

Sin embargo, el técnico Jorge Fossati, la administración concursal y sus compañeros de equipo lo respaldan. Eso sí, el atacante se disculpó, ya que entendió que no solo perjudica su buen presente futbolístico, sino también al equipo que lucha dos frentes: torneo local y Copa Sudamericana, con un plantel corto.

Apoyo psicológico y coach

Por eso, el jugador aceptó tener mayor contacto profesional a través del departamento psicológico y del coach deportivo de la institución crema. El objetivo es que el futbolista controle sus impulsos y no sea reincidente, ya que podría comprometer su futuro no solo en su equipo, sino también en la selección nacional. El área de ayuda mental no solo es un soporte emocional a los problemas deportivos, sino también extra futbolísticos, que muchas veces resultan peores.

En lo futbolístico, el atacante goza de la confianza del ‘Flaco’, así que lo más probable es que continúe de titular este jueves cuando reciban a Santa Fe de Colombia por la Copa Sudamericana.

Quieren renovarle a Ureña

Dentro de la cancha se ha ganado la palmas de los hinchas por su entrega. Hablamos del chileno Rodrigo Ureña, quien cada fecha hace honor a su apelativo de ‘Pitbull’ cuando corretea por cada rincón de la cancha a sus rivales para quitarle el balón.

El volante tapón del equipo crema se ha convertido en pieza clave del técnico Jorge Fossati, razón suficiente para que la ‘U’ haya decidido iniciar las negociaciones para ampliar su contrato con miras al Centenario. “Sabemos que Rodrigo Ureña tiene contrato hasta fin de año, pero ya estamos comenzando a trabajar en la siguiente temporada y en posibles renovaciones”, adelantó el gerente deportivo Manuel Barreto. Además, el paraguayo Williams Riveros también le seguiría los pasos.

Urruti se recupera

Ante Sport Boys, el último sábado en el estadio Monumental, Luis Urruti alentó a la ‘U’ como un hincha más desde tribuna junto a su familia. Su lesión, la contractura muscular que lo alejó de cinco encuentros (Atlético Grau, Deportivo Municipal, Goiás, Sporting Cristal y Sport Boys) va entrando a su fase final de recuperación. Depor conoció que una semana más y el extremo uruguayo nacionalizado peruano estará nuevamente apto para volver a competencia. Por su parte, el talentoso volante Piero Quispe sí deberá esperar un poquito más, ya que su esguince al tobillo sí requiere más tiempo de recuperación.

Santa Fe quiere ganar de visita

Por otro lado, el técnico de Santa Fe de Colombia, Harold Rivera Roa, rival de la ‘U’ este jueves por la Copa Sudamericana, en el estadio Monumental, aseguró que vendrán decididos a ganar para ser los únicos líderes del grupo ‘G’.

“Vamos con la convicción y confianza de traer un buen resultado de Lima. Hoy el juego más importante es Universitario. Si ganamos seremos punteros”, dijo el DT, quien ganó a Deportes Tolima el último sábado por el torneo colombiano.





