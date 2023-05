El equipo de Fossati salió a presionar y proponer frente a un ‘Vendaval’ que no ganaba hace siete fechas. Sin embargo, el partido se fue tornando accidentado y el primer ‘golpe’ fue a los 23′ con un tanto sorpresivo de Guillermo Larios para los de Sullana. Tras ello, llegaron las expulsiones para ambos conjuntos, dos para los norteños y tres al final para los cremas.

Si bien la ‘U’ igualó el marcador de manera momentánea por medio de Horacio Calcaterra (50′), José Manzaneda respondió para Alianza Atlético (56′) y sobre el final llegó el tanto de Roger Torres, que sentenció el marcador (86). Aquí las claves de la caída crema.

Equipo desencajado

La ‘U’ sabía que tenía que ganar sí o sí en Sullana para ponerse a dos puntos de Alianza Lima, por lo que salieron a presionar como lo suelen hacer por las bandas y dándole salida a los de la mitad de la cancha. Polo por derecha y Cabanillas por izquierda treparon en los primeros minutos; Martín Pérez Guedes y Horacio Calcaterra pisaban el área; sin embargo, la energía se fue diluyendo.

El equipo sintió el golpe de calor y luego del primero gol de Sullana perdió explosividad y dejó de presionar. No pudo manejar el partido y los jugadores fueron cayendo en la desesperación. Los laterales dejaron de subir con efectividad y, salvo Calcaterra, quien marcó el 1-1 momentáneo, la mitad de la cancha terminó apagándose ante un ‘Vendaval’, que fue de menos a más.

Inseguros atrás

El invicto de Fossati se sostenía de muchas maneras y una de ellas era por la solidez defensiva que había mostrado el equipo. El tridente Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto se había hecho fuerte y el equipo no había recibido goles en los últimos tres partidos. Pero todo lo bueno que tenía el conjunto de Fossati se desvaneció en Sullana.

La línea de tres no estuvo fina y en la primera llegada clara del conjunto norteño llegó el 1-0 de Larios. Tras ello, la ‘U’ sufrió atrás más de la cuenta y se notó el desgaste y la falta de rotación del equipo. Según Sofascore, Riveros tuvo una calificación de 5.8; Di Benedetto, de 6.4 y Corzo, de 6.0.

Se les fue el partido

La ‘U’ terminó perdiendo el partido en momentos claves, en especial luego de sufrir tres expulsiones. El equipo de Fossati se quedó con solo nueve jugadores luego de las tarjetas rojas de Cabanillas, Corzo y Ureña, todas de manera infantil. El ‘27′ por aplaudir luego de una decisión arbitral, el capitán crema por intentar agredir a un jugador de Alianza Atlético y el chileno por pasarse de revoluciones.

Si bien algunas decisiones arbitrales levantaron polémica, por lo que el partido se puso caliente, nada justifica las expulsiones infantiles, ya que perjudicaron las ambiciones de Universitario, que luchaba el Apertura. Con tres hombres menos y con el marcador en contra, la hazaña se veía muy complicada, y finalmente no pudieron lograr la heroica.

No estuvieron finos

La dupla de ataque crema, formada por Emanuel Herrera y José Rivera, tampoco tuvo su mejor tarde en el ‘Campeones del 36′. La ‘Maquinaria’ no tuvo un solo remate al arco y el ‘Tunche, si bien logró una asistencia en el empate parcial, no llegó al arco tampoco. Al argentino lo marcaron bien; mientras Rivera estuvo más desplegado fuera del área, por lo que no tiró a puerta.

Ya en el replanteó, cuando Herrera y Rivera salieron, el único atacante fue Alexander Succar, quien con pocos minutos en el campo pudo mostrar una mejor versión que sus compañeros. El ‘7′ tuvo un remate desviado y le cometieron tres faltas cerca al área para generar cierto peligro al ‘Vendaval’. Sin embargo, poco o nada pudo hacer para cambiar el marcador en Sullana.





