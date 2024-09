El regreso de Universitario al Torneo Clausura, tras el receso por la fecha FIFA, marca un nuevo desafío para los cremas. Este domingo, el equipo dirigido por Fabián Bustos se medirá ante Alianza Atlético por la jornada 10 en la calurosa Sullana, un escenario siempre complicado para los que deben enfrentarse tanto al clima como a la tenacidad del conjunto local. Los merengues llegan con la presión de seguir en la lucha por el título del Clausura -están a dos puntos de Alianza Lima, el líder- y con la necesidad de mantener su posición en la cima de la tabla acumulada. Aunque será una tarea difícil, la ilusión de llevarse los tres puntos está intacta.

Y así de claro lo dejaron Fabián Bustos y Edison Flores, quienes antes de partir a Piura, declararon en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Tanto el entrenador como el delantero de Universitario de Deportes coincidieron que, aunque respetan al rival, el cuadro crema carga la obligación de sacar un triunfo y tiene con qué.

El estratega argentino se mostró confiado en que Universitario tiene lo necesario para salir victorioso. Con el equipo posicionado como líder en la tabla acumulada (58 puntos) y luego de conquistar el Apertura, Bustos subrayó que no hay margen para relajarse. “Vamos segundos en el Clausura, pero seguimos paso a paso. Es una cancha difícil, pero no hay excusas”, comentó.

Por su parte, Edison Flores también expresó su optimismo de cara al encuentro. Tras regresar de sus compromisos con la Selección Peruana, el ‘Orejas’ se siente en buena forma para contribuir en este duelo crucial. “Gracias a Dios llego bien”, afirmó, reconociendo a Alianza Atlético como un equipo que ha mostrado un buen nivel en este Clausura. “Será un partido importante ante un rival que está haciendo las cosas bien”, agregó.

Así llegan Universitario y Alianza Atlético al partido

El cuadro merengue llega a este encuentro tras vencer por 1-0 a César Vallejo en el estadio Monumental, gracias a un gol tempranero del defensa Williams Riveros. De esta manera, Universitario de Deportes consiguió 18 puntos y está en el segundo puesto del Torneo Clausura, a solo dos del líder Alianza Lima, que recibe este sábado a Carlos A. Mannucci en el estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Atlético, por su lado, llega a este duelo tras derrotar por 2-0 a Sport Boys en Sullana, por la pasada jornada del Torneo Clausura 2024. Los ‘churres’ ganaron gracias a un gol de Néstor Fernández y un autogol de Christian Ramos. De esta forma, consiguieron su tercer triunfo en el certamen y registran 14 puntos. Ahora, un triunfo ante la ‘U’ colocaría a la institución piurana en la parte alta de la tabla.

El once para enfrentar a Alianza Atlético

El entrenador Fabián Bustos decidió el siguiente once para enfrentar a Alianza Atlético: Diego Romero; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Segundo Portocarrero, Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Andy Polo; Edison Flores y Alex Valera. Es importante resaltar que Sebastián Britos y Rodrigo Ureña no viajaron con el plantel porque aún no están recuperados.

¿A qué hora juegan Universitario vs Alianza Atlético?

Universitario enfrentará a Alianza Atlético en Sullana este domingo 15 de septiembre. El inicio del compromiso está programado para la 1:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 3:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 2:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 12:00 p.m.

¿En qué canales ver Universitario vs Alianza Atlético?

Por la fecha 10, Universitario vs. Alianza Atlético será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.

¿Cómo se define la Liga 1 2024?

Para esta campaña, se incluirá un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, los dos realizados mediante el sistema de todos contra todos en una única vuelta a lo largo de 17 fechas. El club que se alce como ganador de cada certamen asegurará automáticamente su participación en los play-offs, siempre y cuando logre ubicarse entre los ocho primeros en el otro campeonato.

Las semifinales contarán con la participación de los ganadores del Apertura y del Clausura, así como los dos equipos mejor posicionados en la tabla acumulada. En caso de que el mismo club se consagre ganador tanto en el Apertura como en el Clausura, será coronado automáticamente como el campeón nacional de la Liga 1 2024. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares en la tabla acumulada, ambos equipos competirán directamente en la final del campeonato.

En caso los ganadores del Apertura y/o Clausura no ocupen los dos primeros lugares del Acumulado, deberán medirse contra los dos equipos con mejores puntaje en el año. El que se encuentre en primer lugar se disputará con el cuarto, mientras que el segundo se enfrentará ante el tercero, eso sí, todas estas llaves se definirán en duelos de ida y vuelta.

El equipo que logre superar en puntos será proclamado campeón nacional. En situaciones de igualdad en puntos, se considerará la diferencia de goles. Si persiste el empate en puntos y tantos, la resolución se determinará mediante una tanda de penales.}

