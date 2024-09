Universitario visita este domingo a Alianza Atlético en el estadio Campeones del 36, en Sullana, por la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Es un partido importante para el equipo crema, que está peleando en la parte alta de la tabla de posiciones. El técnico Fabián Bustos ya definió el once que irá en busca del primer triunfo de la ‘U’ en provincia en el segundo certamen del año. A continuación, revisa a qué hora juegan y en qué canal se podrá ver este compromiso.

El cuadro merengue llega a este encuentro tras vencer por 1-0 a César Vallejo en el estadio Monumental, gracias a un gol tempranero del defensa Williams Riveros. De esta manera, Universitario consiguió 18 puntos y está en el segundo puesto del Clausura, a solo dos del líder Alianza Lima, que recibe este sábado a Carlos A. Mannucci en el estadio Alejandro Villanueva.

Para enfrentar a los ‘churres’, el entrenador argentino decidió el siguiente once: Diego Romero; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Segundo Portocarrero, Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Andy Polo; Edison Flores y Alex Valera. Es importante resaltar que Sebastián Britos y Rodrigo Ureña no viajaron con el plantel porque aún no están recuperados.

La novedad es el regreso de Valera al once titular, luego de que cumpliera con sus fechas de suspensión. El objetivo de la ‘U’ es conseguir su primer triunfo de visita en el Clausura: en sus cuatro salidas, acumuló tres empates y una derrota. La única caída fue ante Melgar en Arequipa; mientras que repartió puntos con Atlético Grau, Sport Huancayo y Cusco FC.

Alianza Atlético, por su lado, llega a este duelo tras derrotar por 2-0 a Sport Boys en Sullana, por la pasada jornada del Torneo Clausura 2024. Los ‘churres’ ganaron gracias a un gol de Néstor Fernández y un autogol de Christian Ramos. De esta forma, consiguieron su tercer triunfo en el certamen y llegaron a los 14 puntos. Un triunfo ante la ‘U’ colocaría a la institución piurana en la parte alta de la tabla.





¿A qué hora juegan Universitario vs Alianza Atlético?

Universitario enfrentará a Alianza Atlético en Sullana este domingo 15 de septiembre. El inicio del compromiso está programado para la 1:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 3:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 2:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 12:00 p.m.





¿En qué canales ver Universitario vs Alianza Atlético?

Por la fecha 10, Universitario vs. Alianza Atlético será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.





¿Dónde se jugará el Universitario vs Alianza Atlético?





