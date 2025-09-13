A pesar de que ya han pasado varias semanas desde el clásico que se disputó en el Estadio Monumental, las polémicas aún no se detienen, pero no son las sanciones las que han tomado protagonismo en las últimas horas, si no un tema que al parecer había quedado zanjado, pero al parecer no es así. Después de idas y vueltas de uno y otro lado, era Álex Valera quien había callado por varios días ante las declaraciones de Hernán Barcos. Pero después de escuchar a varios defenderlo, fue el propio delantero quien también salió a dar su versión.

Cuando todos pensaban que el tema ya había quedado atrás, al parecer los protagonistas no habrían terminado de dar a conocer sus posturas sobre este tema. Sobretodo en el caso de Álex Valera que era el único que no había aclarado cómo de dio las cosas en un principio pues, hasta el momento, era solo el ‘Pirata’ quien manifestó su inconformidad.

Tras una bronca en medio del juego, Barcos quedó muy molesto, al punto de que en declaraciones a la prensa comentó que el delantero ‘crema’ había sido irrespetuoso en su forma de referirse a él. “Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí... después de decirle que no a la Selección, ¿me viene a decir algo a mí? ¿Faltar el respeto a mí, yo que defiendo más al país que a él?”, agregó.

Hernán Barcos y Alex Valera son los goleadores de Alianza y Universitario, respectivamente. (Foto: GEC)

Tras esto, muchos fueron los que salieron a manifestar su disgusto por lo que expresó el delantero ‘blanquiazul’, pero muchos otros también cuestionaron el accionar de Álex que incluso días después volvió a ausentarse de la lista de convocados de la ‘Bicolor’. Si bien, aún no se conocía el manifiesto del delantero de la ‘U’, hoy rumbo a Arequipa, logró expresarse al respecto.

