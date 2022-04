Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima este domingo en el Estadio Monumental en el primer ‘Clásico’ de la temporada 2022. El cuadro crema necesita ganar para continuar en la pelea por pertenecer a la parte alta del Torneo Apertura, mientras que los blanquiazules buscarán hacer lo propio para escapar de la zona baja.

Álvaro Gutiérrez, entrenador de la ‘U’, conversó con los medios este jueves y dio luces de la preparación del equipo para este importante partido. El uruguayo considera que el equipo va paso a paso y que aún tiene mucho que demostrar.

“Tuvimos un inicio bueno, pero luego nos llegó la sucesión de partidos por Libertadores y se nos comenzó a complicar”, inició el técnico. “Lo dije y lo vuelvo a reiterar, el fútbol es caprichoso y todos los entrenadores dependemos del resultado. Como dije ese día, puede ser que no llegue como puede ser que me encuentre a fin de año levantando la copa”.

El exOlimpia explicó que aún no tiene del todo claro cómo parará al equipo ante los íntimos. El regreso de algunas figuras hace que tenga mayores opciones para enfrentar este encuentro.

“Estamos evaluando qué sistema utilizar. Universitario tiene las armas, tiene buenos jugadores, con experiencia y que no se rinden nunca. Siempre están dando todo y eso a un DT lo deja tranquilo. El domingo vamos a buscar los tres puntos ante un gran rival”, dijo Gutiérrez.

José Carvallo y Aldo Corzo regresarían a la convocatoria crema tras superar sus respectivas lesiones. Ambos no tienen actividad desde el mes de marzo, debido a que el portero fue operado al sufrir una apendicitis aguda y el lateral tuvo problemas musculares.

“He recuperado muchos jugadores que están a gran nivel y eso me pone en un problema lindo”, explicó Álvaro. “Los únicos descartados son Luis Urruti, Rodrigo Vilca, Guillermo Larios y Jorge Tandazo. Estamos evaluando a Corzo”, agregó.

Recordemos que tanto Vilca como Larios vieron la tarjeta roja ante Ayacucho FC en el Ciudad de Cumaná. Como explica el reglamento de la Liga 1, los dos futbolistas tendrán que cumplir una fecha de suspensión.

Sobre el posible regreso de Carvallo al titularato, el entrenador explicó que el jugador “ya tiene el alta médica, pero aún no la deportiva”. “Yo aún no tomo la decisión. Lo que sé es que José me va a dar mucha experiencia y Romero me da la seguridad que viene en buen nivel como lo ha demostrado”, finalizó.

Alianza llega golpeado al partido ante la ‘U’ tras caer por Copa Libertadores ante Colo Colo, pero eso no es sinónimo de que no tengan buen nivel para Gutiérrez. “Es un equipo grande, con un gran plantel. Y si bien no se ve reflejado su poderío en la tabla de posiciones, en un clásico eso se disipa totalmente”.

Universitario de Deportes y Alianza Lima jugarán el próximo domingo 17 de abril en el Monumental a partir de las 3:00 p.m. El partido será transmitido por las pantallas de GOLPERU y podrás vivir el mejor minuto a minuto por Depor.com.





