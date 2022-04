El universo de personajes del fútbol peruano que jugaron en Universitario de Deportes y Alianza Lima es amplio, pero pocos dejaron huella y alcanzaron el éxito. Eduardo Esidio es uno de los afortunados en extinción, pues se coronó tricampeón con los cremas (1998, 1999 y 2000), fue goleador absoluto y logró un título con los blanquiazules (2001), en su Centenario.

Es decir, ganó cuatro campeonatos nacionales consecutivos en nuestro fútbol. Reconocimiento innegable y charla obligada, más si hay un clásico a la vuelta de la esquina, este domingo en el Estadio Monumental. “Gracias a Dios pude lograr campeonatos y marcar récord de goles que marcan a uno”, fue la sincera confesión del brasileño con Depor. No se animó a dar un escore para el duelo de los ‘compadres’, pero sí destacó el juego de los ‘9′: Alex Valera y Hernán Barcos. Además, recordó anécdotas con Roberto Chale y “Cuto” Guadalupe, así como su mejor gol en clásicos.

Fuiste tricampeón con Universitario de Deportes y campeón con Alianza Lima en su Centenario. Está por jugarse un clásico del fútbol peruano. ¿Cómo estás?

Con una alegría enorme al poder transmitir a través de ustedes el cariño que le tengo a toda la gente de Perú, especialmente a la hinchada de Universitario. Esa camiseta me dio tantas alegrías. Me recibieron muy bien desde mi llegada a un equipo grande, y eso facilitó el trabajo que hice con mucho profesionalismo dentro y fuera de la cancha. Conocí el lado humano de todas las personas, los grupos, los hinchas, quienes alentaban durante los noventa minutos. Gracias a Dios tuve el apoyo del grupo y me tocó anotar en clásicos, tener alegrías, el cariño es hasta hoy.

¿Cuál fue la clave para lograr las campañas del 98′, 99′ y 2000?

Teníamos mucha confianza. Cada uno tenía su individualidad, pero cuando nos juntábamos sabíamos lo que representaba la ‘U’. Entrábamos a la cancha sin preocupaciones, pero sí deseosos de que la pelota empiece a rodar para dar una alegría. Las personas no sabían que estábamos meses sin cobrar, pero gracias a Dios los problemas quedaban lejos de la cancha. Nada nos distraía. La unión era muy grande, hasta ahora existe. Las dificultades por los pagos nos unió mucho.

Con camiseta de Universitario anotaste varias veces en los clásicos. ¿Qué gol recuerdas más?

Gracias a Dios siempre me tocó marcar en los clásicos, pero era fruto del trabajo de la semana. Siempre tuve buena lectura de juego desde el entrenamiento, eso me ayudó mucho. Uno de los partidos que más recuerdo fue el gol anotado de tiro libre. (2000). Hablé con Paolo Maldonado, me paré y miré el arco, me tenía confianza. Le dije para patearlo y salió un bonito gol. Después también anoté ante Sporting Cristal en la inauguración del Monumental, nos enamoramos del estadio.

Este domingo el clásico que se jugará en el Monumental y lucirá un lleno total, pero solo con camisetas cremas...

La hinchada de Universitario es la más grande del Perú. No cualquier equipo llena el Monumental. El aliento de los hinchas será importante para los jugadores, quienes cuando escuchen su nombre saldrán dispuestos a pelear cada pelota como si fuera la última. El apoyo vendrá desde la tribuna, así que saldrán a la cancha motivados para jugar por el triunfo.

¿Qué anécdotas recuerdas en vestuarios cremas?

El camerino es una parte íntima del equipo. Nosotros teníamos al “Puma” Carranza como capitán, un gran amigo, gran ser humano, una persona excelente. Yo era reservado, pero te contaré una anécdota de un clásico. Con Roberto Chale, veníamos de triunfos y de hacer goles, así que el profesor me pregunta en camerino: “¿Esidio, vamos a ganar hoy?”, y yo le respondí: “Vamos a ganar, y haré dos goles”. Eso era para que quede ahí, pero mis compañeros le preguntaban a Chale y él decía que estaba tranquilo. ¿Por qué? Esidio le había dicho que íbamos a ganar y que anotaría dos goles. Fue muy buena, había mucha confianza y alegría.

¿Es verdad que algunos hinchas te confundían por las calles con “Cuto” Guadalupe?

Sí, por las calles, me decían: “Cuto”, pero tenía que decir soy Esidio. Seguro por la estatura, somos grandes. La gente sacaba mucha broma con ese tema. “Cuto” pasaba por un buen momento, tenía mucha fuerza para jugar. Lo felicito, es una gran persona. Es un amigo muy especial, tiene su programa, todavía no me ha invitado.

¿Eras de cábalas previo clásico?

Solamente leía la Biblia. Desde las concentraciones, el pensamiento era positivo. Agradecía por el buen momento. Después me encomendaba para tener protección, igual por mis compañeros, en la cancha. Jamás pedía ganar, todo era la voluntad de Dios.

¿Cómo se vivía la semana previa a los clásicos?

Era especial, pero no solo para los jugadores, sino también para la prensa, los hinchas. Nosotros estábamos más concentrados, guardábamos muchas energías. Cuando uno estaba en mal momento, un triunfo en el clásico cambia muchas cosas. La “U” y Alianza vienen con victorias, pero es el momento de estar concentrados.

Jugaste en eterno rival, Alianza Lima, y saliste campeón en el Centenario...

Me tocó salir de Universitario al igual que Ciurlizza, Farfán e Ibáñez, pero nosotros no pensábamos en irnos, sino en quedarnos para hacer una mejor campaña en la Copa Libertadores, pero el tema económico complicó. Yo pensaba que me iba a Brasil, pero no había nada seguro, después salió la noticia que el goleador no se quedaba en Universitario. Alianza me enseñó un proyecto, con mucho profesionalismo, que era el Centenario. Quería a los mejores para lograr el campeonato y me convenció. Gracias a Dios pude ganarme el respeto de los hinchas con mi trabajo. También comprendo al hincha de la “U”, pero uno es profesional.

¿Qué sientes por la “U” y Alianza?

Yo soy hincha de la “U”. Jugué tres años y medio, logré triunfos, amistades, después uno es profesional, así que busqué otra puerta: Alianza Lima. Le tengo un respeto muy grande. Me sentí feliz por parte de la historia de las dos más grandes camisetas, las llevo en mi corazón.

El 8 de diciembre del 2000, Universitario obtiene el título. El máximo anotador fue Eduardo Esidio con 37 goles, consiguiendo batir el récord de máximo anotador en una temporada. (Foto: GEC Archivo)

REALIDAD DE LOS “COMPADRES”

Universitario remontó y ganó en Ayacucho, 1-2, con diez jugadores. ¿Viste el gol de Andy Polo sobre el final?

Sí, el gol me hizo recordar al de “Beto” Carranza en Cerro de Pasco, en el último minuto, también. Fue una zona muy difícil de jugar, la altura. Fue un partido muy complicado. Ahora, en el clásico, no hay favoritos. La semana uno debe estar concentrado para hacer bien las cosas. Alianza también llega al clásico con confianza, con una victoria.

¿Qué te parece el juego de Alex Valera?

Está haciendo las cosa bien, es una referencia en ofensiva de la “U”. Está con confianza. Su mejor vitrina es vestir la camiseta de Universitario. Los defensas deben estar preocupados. No pueden dejar espacios, les puede costar el partido.

¿Y Hernán Barcos?

Tiene una buena lectura de juego, de ubicación. Tiene facilidades para jugar de espaldas. Acá en Brasil hizo bien, después con la selección de Argentina. Es un tipo de jugador que sabe moverse dentro de la cancha. Es un jugador que la “U” debe estar concentrado, tiene facilidad para recibir la pelota.

¿Te animas a dar un resultado?

Es bastante complicado. Soy hincha de la “U”, pero es un clásico. Universitario juega en casa, tendrá el apoyo de la hinchada, habrá confianza, pero Alianza es un equipo experimentado.

La cuenta pendiente de los clubes peruanos es a nivel internacional...

Los clubes peruanos deben contratar jugadores experimentados. Los partidos de Copa Libertadores son distintos. Se juegan una vez, y una derrota cuesta mucho. Hay que estar preparado. Acá en Brasil, los grandes equipos hacen contrataciones para pelear los torneos internacionales.





