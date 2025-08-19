En horas donde los jueces han sido señalados por sus recientes errores arbitrales, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) publicó la lista de árbitros para la fecha 7 del Torneo Clausura, que tiene como atractivo el partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, programado para este domingo 24 de agosto a las 5:30 p.m. en el Estadio Monumental. El elegido para ser el juez principal de dicho compromiso fue Jordi Espinoza, quien tiene un antecedente polémico en el Torneo Apertura.

Alianza Lima logró un triunfo clave en la recta final del Torneo Apertura en Arequipa ante Melgar. Fue con un gol de penal en los últimos minutos, cobrado por Fernando Gaibor, tras una falta a Bassco Soyer que fue revisada en la cámara del VAR por Jordi Espinoza. Lo llamativo es que en el mismo partido hubo una acción polémica, por una posible falta dentro el área a Kenji Cabrera, futbolista del ‘Dominó’, que el juez no revisó.

La CONAR compartió los audios del VAR, a cargo de David Huamán, quien se comunicó con Espinoza para analizar dicha jugada. El árbitro VAR expuso que la acción fue “un contacto de fútbol” y no exhortó a Espinoza a revisar la jugada en el monitor. Sin embargo, en los días posterior hubo reclamos de un lado y de otro.

Ahora, Jordi Espinoza tendrá la responsabilidad de dirigir el clásico, en medio de los reclamos de parte de la directiva de Universitario de Deportes, que acusan que le mal anularon un gol ante Sport Huancayo. El administrador crema Franco Velazco ratificó que presentarán una queja a la CONAR y solicitarán los audios del VAR.

Sin embargo, Víctor Hugo Carrillo -presidente de la CONAR- aseguró que no hubo error arbitral, argumentando su postura. “Fue correctamente anulado, recibí el informe del quality manager y está adelantado la punta del pie de José Carabalí”, contó en Radio Ovación. Además, el presidente de la CONAR brindó su total respaldo al cuerpo arbitral comando por Pablo López y César García junto a Víctor Raez en el VAR.

Para el clásico, además de Jordi Espinoza, Michael Orué y Jesús Sánchez serán los jueces de línea, Walter Guadalupe el cuarto árbitro, Alejandro Villanueva el encargado del VAR, Diego Jaimes el AVAR, Héctor Rojas el quality manager y Carlos Custodio el asesor de la CONAR.

Alianza Lima y Universitario de Deportes igualaron 1-1 en Matute en el Torneo Apertura. (Foto: Fernando Sangama/ @photo.gec)

TE PUEDE INTERESAR