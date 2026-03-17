El último lunes, Mano Menezes dio a conocer su primera lista de convocados como entrenador de la Selección Peruana, con miras a los amistosos de la fecha FIFA de marzo frente a Senegal y Honduras, respectivamente. Una de las sorpresas en esta nómina fue la inclusión de Jairo Vélez, volante ecuatoriano nacionalizado peruano que viene siendo clave en Alianza Lima y es titular en el esquema de Pablo Guede.

Al dar su primera entrevista como futbolista de la ‘Bicolor’, en diálogo con el programa PBO Campeonísimo, Vélez confesó su emoción al haber sido considerado en este arranque del nuevo proceso con Mano Menezes en el banquillo. Asimismo, comentó que recién se enteró de la noticia cuando el propio entrenador brasileños anunció la lista de citados.

“Mi familia contenta con la convocatoria. Como jugador de fútbol, no hay un logro más grande que poder llegar a la selección. Me enteré cuando salió la lista, me escribieron y no me di cuenta porque justo estaba en un tema personal, pero de ahí me dieron la noticia”, afirmó.

En esa misma línea, el exmediocampista de Universitario de Deportes señaló que es un orgullo para él y su familia ser tomado en cuenta en una selección que, si bien no es la de su país de origen, se siente parte debido a los años que tiene viviendo en el Perú. Recordemos que jugó en la Liga 1 por primera vez en el 2017 en un breve paso por la San Martín, hasta regresar en el 2020 para jugar por la Universidad César Vallejo.

“Es un orgullo muy grande. No hay palabras cómo expresarlo, la selección es lo más grande que puede encontrar un jugador, y que Perú me esté dando esta oportunidad a mí es algo muy lindo. De mi parte, estoy muy comprometido y muy contento”, precisó.

Jairo Vélez llegó a Alianza Lima tras salir campeón con Universitario en la Liga 1 2025. (Foto: Getty Images)

En esa misma línea, el nacido en Manabí añadió: “Todavía no lo logro asimilar porque uno lucha y siempre quiere este momento, y cuando llega, no hay palabras para expresarlo. Tengo mucho tiempo en el Perú y le tengo un cariño muy especial. Mi familia y yo somos unos peruanos más prácticamente, nos sentimos muy cómodos acá y esto también ha logrado que por mucho tiempo yo me quede aquí”.

Al ser consultado sobre si conversó con Paolo Guerrero, Jairo Vélez explicó que no tuvo contacto directo con el delantero, pero sí con otros compañeros de Alianza Lima que le enviaron mensajes luego de revelarse la convocatoria. “Me escribieron algunos compañeros. Pero si te digo la verdad, me estoy cambiando de departamento y me agarró en eso, pero no he tenido la oportunidad de hablar (con Paolo Guerrero)”, comentó.

Por último, el volante acotó que antes de conocerse su convocatoria ya había tenido algunas charlas con Luis Advíncula, de quien valoró sus consejos por su experiencia en la Selección Peruana. “Yo con Advíncula por ahí estuvimos hablando y comentando un poco, que es un jugador que también tiene mucha experiencia en la selección y que ha compartido buenos momentos. Lo que uno anhela es eso, ese conocimiento y cómo es estar en la selección”, aseveró.

Mano Menezes dio el visto bueno para la convocatoria de Jairo Vélez. (Foto: FPF)

Los convocados de Perú:

Porteros: Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali). Defensores: Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima). Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).

¿Cuándo serán los próximos amistosos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana afrontará dos amistosos internacionales durante el mes de marzo, correspondientes a las fechas establecidas por la FIFA. El primero de ellos será el sábado 28 frente a Senegal, a disputarse en el Stade de France (Francia) desde las 11:00 a.m. El segundo de ellos será contra Honduras, el martes 31 desde la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal de Butarque (España).

¿En qué canales ver los amistosos de Perú contra Senegal y Honduras?

Los amistosos de la Selección Peruana, correspondiente a la fecha FIFA de marzo, serán televisados por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) transmitirán estos encuentros por señal abierta.

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