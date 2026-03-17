FC Cajamarca, uno de los nuevos inquilinos de la Liga 1, está atravesando por un mal momento en el Torneo Apertura. El último fin de semana, luego de perder por 4-3 ante Comerciantes Unidos en condición de local, encadenaron su cuarta derrota en cinco partidos, dejando en claro que si no cambian la tónica que vienen arrastrando en estas jornadas, lo más probable es que lleguen a fin de año peleando por no descender a la Liga 2.

Sin embargo, más allá de lo estrictamente deportivo, llamó poderosamente la atención una grave información revelada el lunes en el programa Hablemos de MAX. Según señalaron, dos futbolistas de FC Cajamarca vienen recibiendo amenazas durante los últimos días y eso ha puesto en alerta a todo el plantel.

Además de eso, en la citada fuente precisaron que uno de estos jugadores amenazados tiene que transitar las calles de la ciudad con un resguardo personal. La Policía Nacional del Perú (PNP) ya ha recibido información de estas amenazas y está al tanto de lo que viene ocurriendo.

La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) también ha tomado conocimiento de lo que viene sucediendo entorno a FC Cajamarca y posiblemente en las próximas horas emitan un comunicado rechazando estas amenazas, las cuales ponen en riesgo la vida de los elementos del plantel.

Los jugadores de FC Cajamarca están en alerta por amenazas. (Foto: FC Cajamarca)

Por otro lado, también se confirmó la destitución de Carlos Silvestri, quien desde el pasado fin de semana dejó de ser el director técnico del conjunto cajamarquino. Recordemos que el entrenador de 53 años llegó para dirigir al equipo en Liga 1, luego de la salida de Juan Carlos Malpica, quien fuera artífice del ascenso al campeonar en la Liga 2 2025.

En cuanto a números, Silvestri deja FC Cajamarca con un triunfo, cuatro derrotas y dos empates en siete partidos en el Torneo Apertura, dejando a su equipo en al antepenúltima posición con cinco puntos, además de 10 goles a favor y 13 en contra. Hasta el momento no se ha voceado ningún reemplazo, pero se espera que haya un DT interino para la fecha 8 del campeonato.

Carlos Silvestri dejó de ser DT de FC Cajamarca. (Foto: FC Cajamarca)

¿Cuándo volverá a jugar FC Cajamarca?

Luego de su última derrota por 4-3 a manos de Comerciantes Unidos, FC Cajamarca volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 20 de marzo a las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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