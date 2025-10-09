Universitario es el líder del Torneo Clausura 2025 y se muestra firma hacia el objetivo del tricampeonato, teniendo en cuenta que ya ganó el Apertura. La escuadra crema enfrentará en la jornada 14 a Sporting Cristal y en la 15 se mide ante Ayacucho FC. En primera instancia, el duelo ante los ‘Zorros’ se iba a disputar el domingo 19 de octubre en el estadio Monumental; sin embargo, desde la organización de la Liga 1 confirmaron que el choque pasó al 20 de octubre y será en el estadio Nacional.

Producto de las refacciones que se realizarán en el estadio Monumental para la final de la Copa Libertadores 2025 (29 de noviembre), el recinto de Ate quedó inhabilitado para la actividad futbolística el domingo 19 de octubre. En ese sentido, desde tienda crema decidieron cambiar la localía por esta ocasión.

En la fecha 15, Universitario será local en el estadio Nacional, cambiando también el día porque el duelo se desarrollará el lunes 20 de octubre desde las 8:15 p.m. (hora peruana). Este partido podría significar un paso importante en el objetivo de los cremas, dependiendo lo que suceda una semana antes contra Sporting Cristal.

Para este partido, los dirigidos por Jorge Fossati también tendrán a Rodrigo Ureña a su disponibilidad, luego de cumplir las 6 fechas de suspensión impuestas desde la Comisión Disciplinaria por insultar al árbitro Jordi Espinoza en el clásico ante Alianza Lima. El volante fue reemplazado en este tramo por Jesús Castillo, quien se ganó el puesto de titular.

Cabe resaltar que el cambio de fecha de Universitario vs. Ayacucho FC también significó el cambio de horario del duelo de Sport Boys vs. Melgar, partido que se desarrollará en el estadio Miguel Grau del Callao, pero a las 6:00 p.m. (hora peruana). Esta modificación también se debe a la emisión de la casa televisora GOLPERU, que emite los choque de cremas y rosados como locales.

Luego de recibir a Ayacucho FC, los cremas serán locales en la fecha 18 ante Deportivo Garcilaso. Por lo pronto no hay una fecha confirmada, pero todo dependerá de cómo se avancen las remodelaciones del estadio Monumental (pensando en la final de Copa Libertadores) para determinar la localía.

