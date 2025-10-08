La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) oficializó la programación de jueces que estarán al mando en la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, una jornada que promete emociones fuertes con duelos que podrían marcar el rumbo del campeonato. Entre los más esperados, el enfrentamiento entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes en el Estadio Nacional se perfila como el gran atractivo, tanto por lo que se juega en la tabla como por la designación de un árbitro con experiencia FIFA para garantizar justicia en los noventa minutos.

El árbitro principal para este duelo será Bruno Pérez, quien contará con la asistencia de José Castillo y Leonar Soto en las bandas. Además, Augusto Menéndez estará a cargo del VAR, completando una terna de alto nivel para uno de los partidos más importantes de la jornada. Pérez ha tenido una temporada activa: ha dirigido 19 encuentros, mostrando 68 tarjetas amarillas y seis rojas, lo que evidencia su estilo firme y su criterio en los momentos decisivos.

En paralelo, otro encuentro que genera gran expectativa será el que disputen Alianza Lima y Sport Boys en el estadio Alejandro Villanueva. Para este compromiso, Joel Alarcón será el juez principal, acompañado por Stephen Atoche y Willy Acosta como asistentes. En el VAR estará Michael Espinoza, quien tendrá la tarea de revisar las jugadas polémicas en Matute.

La programación de la CONAR también incluye a Pablo López, quien impartirá justicia en el duelo entre Cusco FC y Comerciantes Unidos en el Inca Garcilaso de la Vega. Junto a él estarán Héctor Filiza y Fritch López como jueces de línea, mientras que César García estará al mando del VAR.

La jornada arrancará el domingo 12 de octubre, con tres partidos de apertura: Ayacucho FC vs. ADT, que será dirigido por Jesús Cartagena; Alianza Atlético vs. Los Chankas, bajo la conducción de Edwin Ordóñez; y el mencionado Cusco FC vs. Comerciantes Unidos, en lo que promete ser un día cargado de acción en diferentes regiones del país.

El lunes 13 de octubre continuará el espectáculo con dos compromisos clave: UTC vs. Cienciano, que tendrá como árbitro a Augusto Menéndez, y Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso, dirigido por Julio Quiróz Carrillo. Ambos cotejos contarán con asistencia de VAR, una medida que busca reforzar la transparencia en los fallos arbitrales.

El martes 14, el protagonismo se trasladará al sur con el encuentro entre FBC Melgar y Universidad de Huánuco, que será controlado por Mike Palomino en el estadio de la UNSA. Este partido será clave para las aspiraciones del cuadro arequipeño en su lucha por un cupo internacional.

El plato fuerte llegará el miércoles 15 de octubre, con el esperado clásico moderno entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes en el Estadio Nacional. Ambos equipos llegan en la parte alta de la tabla y los celestes buscarán darle un golpe anímico a los cremas en la recta final del campeonato, con la conducción de Bruno Pérez, un árbitro que ya ha estado en encuentros de alto voltaje.

Finalmente, la fecha 14 cerrará el jueves 16 de octubre con el compromiso entre Alianza Lima y Sport Boys, donde Joel Alarcón tomará el control del partido, acompañado por Enrique Pinto en el VAR. Este encuentro pondrá fin a una jornada llena de emociones y decisiones que podrían ser determinantes en el desenlace del Clausura 2025.

Árbitros para la fecha 14 del Torneo Clausura | Foto: FPF

