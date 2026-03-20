Universitario vs. Comerciantes Unidos juegan este fin de semana en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo, por la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Los cremas buscarán la victoria para seguir prendidos en la lucha por el título del campeonato, aunque el cuadro local buscará hacerse respetar en su feudo. A continuación te presentamos todos los detalles para que no te pierdas este partido.

Universitario de Deportes viene de ganarle 2-0 a UTC en el Monumental con goles de Lisandro Alzugaray y Alex Valera. Antes, había sufrido su primera derrota en el torneo ante Los Chankas. De hecho, todavía no ha ganado de visita en lo que va del torneo: igualó en Cusco, en el Alberto Gallardo y perdió en Andahuaylas.

En cuanto al plantel, Edison Flores es la gran novedad en la lista de convocados para este partido. Por otro lado, Sekou Gassama sigue lesionado, al igual que Héctor Fértoli. Bryan Reyna, su último refuerzo, también se quedó en Lima entrenando y poniéndose a punto para llegar al clásico y marcar su debut con camiseta crema.

Por otro lado, Javier Rabanal recibió la notificación de que fue revocada la sanción de 4 fechas interpuesta luego del partido ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo a solo una jornada; es decir, ya la cumplió ante UTC y podrá dirigir desde la banca de suplentes ante Comerciantes Unidos en Cutervo.

Comerciantes Unidos, por su parte, viene de lograr una gran victoria ante FC Cajamarca, de visita, por 4-3, y recuperar los puntos que perdió en Cutervo la jornada pasada ante UTC. El equipo de Claudio ‘Pampa’ Biaggio lucha por la permanencia y buscar hacerse local en casa.

El defensa Fabio Rojas se recuperó de una lesión, sufrida en el partido ante Alianza Lima, y comenzó a entrenar esta semana con el equipo, por lo que podría volver a las canchas ante Universitario. El arquero Álvaro Villete y el lateral izquierdo Daniel Lino no serán tomados en cuenta por lesión.

Universitario y Comerciantes Unidos se enfrentaron por la fecha 1 del Torneo Clausura 2025. (Foto: GEC)

¿En qué canal ver Universitario vs. Comerciantes Unidos?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿A qué hora juega Universitario vs. Comerciantes Unidos?

Este encuentro entre Universitario vs. Comerciantes Unidos se disputará este sábado 21 de marzo en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. El partido está programado para iniciar a la 1:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

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