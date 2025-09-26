Universitario vs. Cusco FC: fecha, horarios y canales de TV por la Liga 1 2025

Universitario vs. Cusco FC se enfrentan este sábado 27 de septiembre, en el choque correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Monumental de Ate, donde los dirigidos por Jorge Fossati tendrán la dura tarea de enfrentarse a otro de los animadores del campeonato. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Universitario llega a este partido luego de vencer por 2-1 a UTC, en el compromiso válido por la pasada fecha 10 del Torneo Clausura. El cuadro ‘crema’ se vio bastante complicado por el ‘Gavilán del Norte’ que los tomó fríos por la facilidad en la que se desordenó la línea defensiva y aprovechando la velocidad de sus extremos.

Esto hizo que el gol, al último minuto, de Álex Valera tuviera una celebración mucho más emotiva porque también significó quedarse con los tres puntos que le sirvió para seguir como líderes de la tabla del clausura, algo que no podían dejar escapar con la atenta mirada del conjunto que justamente será su rival en esta fecha.

El delantero ‘crema’ no solo marcó un gol, si no que fue un doblete, que le vino bien en lo personal también por todo lo que se había comentado en su momento sobre sus salidas de la Selección Peruana. En cuanto a otros nombres, recuperarían a Anderson Santamaría quien volvió a entrenar junto al equipo después de unas molestias.

Cusco FC, por su parte, llega a este encuentro después de una sorpresiva derrota frente a ADT por un 2-0 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, es decir de locales. Lo sorprende fue porque el cuadro imperial llegaba de un rendimiento regular en lo que va de la Liga 1.

Incluso, a estas alturas del campeonato, llegaba en calidad de invicto sin sentir el sabor de la derrota, pero la historia fue completamente distinta frente al cuadro tarmeño. Eso redujo las chances de mantenerse cerca en cuanto a puntaje con la ‘U’. Por lo que esperar este partido ganarlo sí o sí para ser líderes de esa tabla.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Cusco FC?

Universitario vs. Cusco FC está programado para este sábado 27 de septiembre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a las 1:00 a.m. del domingo 28.

¿En qué canales ver Universitario vs. Cusco FC?

Universitario vs. Cusco FC se disputará en el Estadio Monumental, con la transmisión exclusiva de GOLPERÚ para todo el territorio peruano, disponible en la señal exclusiva de Movistar TV. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

