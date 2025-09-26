Alianza Lima no hizo su mejor partido en Coquimbo y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025, luego de perder por 2-1 a manos de la Universidad de Chile en los cuartos de final. Había mucha ilusión en el pueblo blanquiazul con las semifinales, pero lamentablemente el equipo estuvo muy por debajo de las expectativas y sucumbió frente a un rival más ordenado, sólido en defensa y con una idea colectiva más sólida.

Después se saborear este amargo resultado, Pablo Ceppelini, uno de los que ingresó en el segundo tiempo para cambiarle la cara al equipo, dio sus impresiones ante los medios de comunicación y lamentó esta eliminación. Para el uruguayo, Alianza Lima hizo una gran campaña a nivel internacional, disputando 18 partidos desde la Fase 1 de la Copa Libertadores, cuando debutaron frente a Nacional de Paraguay.

“La verdad que una sensación de tristeza el haber quedado afuera, pero nada, estoy orgulloso de est equipo, de este plantel. Cuando empezamos el primer viaje a Paraguay, me acuerdo que todos nos daban por muertos y que íbamos a quedar fuera con Boca Juniors, y mira hasta dónde llegamos”, afirmó.

Para Ceppelini, Alianza Lima tenía el contexto favorable para clasificar a las semifinales, pero cometieron errores puntuales y no fueron capaces de reponerse a tiempo luego de los dos goles de la Universidad de Chile. “Duele por cómo quedamos afuera, creo que pudimos haberlo ido a buscar un poquito más, esta clases de partidos se definen por detalles y lo terminamos pagando caro”, añadió.

Pablo Ceppelini llegó a Alianza Lima proveniente de Atlético Nacional. (Foto: Getty Images)

Aunque no nombró a Carlos Zambrano, fue inevitable que el charrúa no mencionase la expulsión del zaguero en la ida, algo que los condicionó en gran parte del partido en Lima y trajo cola en la vuelta. “En el primer tiempo entramos un poco dormidos, cosa que no nos puede pasar en estas instancias. En casa sufrimos una expulsión que lo pagamos caro, pero bueno, es fútbol, es deporte, y ahora toca pensar en Cienciano”, agregó.

Ceppelini explicó que para él, el panorama estaba dado para que estén más cerca de los cuatro mejores de la Copa Sudamericana, sin embargo, no supieron aprovechar la situación. “Este equipo se ha enfrentado a Boca, a Gremio, a Sao Paulo, ha hecho buenos partidos de visitante. Creo que este era un equipo accesible para pasar, pero todo estaba dado para que nosotros pasemos y no lo supimos aprovechar, esa es la bronca que tenemos”, sostuvo.

Al ser consultado sobre su suplencia después de haber sido titular el último fin de semana en la Liga 1, el volante lo dejó en manos de Néstor Gorosito y su comando técnico. “Eso lo dejo en las manos del cuerpo técnico, uno siempre se entrena para jugar, para estar a la orden. Pensé que iba a tener más minutos después del partido con Comerciantes, son las decisiones del ‘profe’ y hay que respetarlas”, argumentó.

Pablo Ceppelini apuntó a la Liga 1 y manifestó que ahora deberán enfocarse en lo que resta del Torneo Clausura, pero con la consigna de mejorar pensando en lo que será su participación en la Copa Libertadores del próximo año, torneo por el que deberán luchar para clasificar. “A pensar en el campeonato, pero hay que corregir muchas cosas porque este equipo va a estar en la Copa Libertadores del próximo año”, sentenció.

Pablo Ceppelini registra tres goles y cuatro asistencias con Alianza Lima en la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 a manos de la U. de Chile y quedar fuera de la Copa Sudamericana, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cienciano, en el partido válido por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 28 de septiembre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

