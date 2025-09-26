Alianza Lima se despidió del sueño internacional tras no conseguir el boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, luego de caer por 2-1 ante la Universidad de Chile. De la mano de Néstor Gorosito, los íntimos habían apostado todo por seguir avanzando, pero lamentablemente no tuvieron su mejor noche en Coquimbo y se despidieron en los cuartos de final. Así pues, ahora deberán enfocarse en plano local, donde tienen el panorama más que complejo.

Haciendo un balance, Alianza Lima disputó 18 partidos a nivel internacional, comenzando desde la Fase 1 de la Copa Libertadores, pasando por la fase de grupos y recorriendo el camino desde los play-offs de la Copa Sudamericana, hasta instalarse entre los ocho mejores de dicha competición. A inicios de año muy pocos creían que esto fuera posible, pero los blanquiazules crecieron como equipo y fueron capaces de competir, tal como lo hicieron ante Boca Juniors, Sao Paulo y Gremio.

Sin embargo, el haber apuntado alto en la Copa Sudamericana hizo que descuidaran la Liga 1, donde en primer lugar no le dieron pelea a Universitario de Deportes en el Torneo Apertura, y ahora están lejos del pelotón de arriba en la tabla de posiciones del Clausura. Así pues, el objetivo del título nacional quedó muy lejano y ahora dependen de otros resultados.

Haciendo un recuento de cómo va Alianza Lima en el Clausura, en estos momento se ubican en la quinta casilla de la tabla de posiciones con 15 puntos, a seis de Universitario que es líder con 21 unidades, ambos con nueve compromisos disputados. Aún hay mucha tela por cortar, pero si los de La Victoria quieren recuperar terreno, dependen de que otros clubes le echan una mano.

Alianza Lima no pudo con la Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. (Foto: Getty Images)

Por ejemplo, si solo consideramos este fin de semana donde se disputará la fecha 11, Alianza Lima necesita que Cusco FC le robe al lo menos un empate a la ‘U’, este sábado en el Estadio Monumental. De darse esto, los de Néstor Gorosito visitarán a Cienciano con la posibilidad de ganar en la ciudad imperial y reducir el margen que los separa de los cremas.

En cuanto al calendario que tienen por delante, los blanquiazules afrontarán un calendario con partidos complicados. En primera instancia, tal como señalamos líneas arriba, este domingo viajarán a Cusco para enfrentar a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 6:00 p.m. De perder ante el ‘Papá’, matemáticamente quedarán fuera de carrera y solo un milagro los colocaría en los play-offs.

Luego, el fixture de Alianza Lima, al menos hasta la fecha 14, es el siguiente: Atlético Grau (1/10, local), Alianza Universidad (5/10, visita) y Sport Boys (14/10, local). De estos tres encuentros programados, los íntimos están obligados a sacar nueve puntos si quieren mantener sus chances de pelear por algo hasta fin de año; si tropiezan en Matute o en Huánuco, la ecuación se les pone cuesta arriba.

En La Victoria ya no hay margen para sufrir derrotas como lo que sucedió hace unas semanas frente a Deportivo Garcilaso; solo sirve puntuar de a tres. Si bien la hinchada íntima disfrutó de estos meses de competición internacional, no dejarán de ser exigentes con el equipo y, como mínimo, pedirán que den pelea hasta el final y ver si les alcanza para meterse a los play-offs. Eso sí, si la ‘U’ gana el Torneo Clausura, automáticamente el tricampeonato se instalará en Ate.

Alianza Lima no depende de sí mismo para meterse en la pelea por el título nacional. (Foot: GEC)

