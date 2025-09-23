El Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 ingresó a su etapa decisiva y este fin de semana tendrá un duelo que podría decidir el futuro del certamen: Universitario vs. Cusco FC. El cuadro crema recibe a los dorados, ubicándose en la cima de la tabla de posiciones con 21 puntos, dos unidades arriba de los imperiales (19) y, de ganar, alargará su ventaja. Desde CONAR, publicaron la lista de árbitros designados para la fecha 11 y Daniel Ureta es el elegido para llevar las riendas del choque en el estadio Monumental.

Desde la CONAR decidieron colocar a Daniel Ureta -con rótulo de árbitro FIFA- para dirigir el partido de vital importancia. En este escenario estará acompañado de Michael Orué y Leonar Soto como jueces de línea, también reconocidos por la máxima entidad futbolística. Junior Rivera será el cuarto árbitro de la contienda.

Universitario será local ante un rival directo y viene de ganar en Trujillo ante UTC en los últimos minutos. Los dirigidos por Jorge Fossati vencieron con doblete de Alex Valera y treparon a la cima del Torneo Clausura. De ganar nuevamente, ampliarán su dominio y se perfilan al título nacional porque ganaron el Apertura.

Por el lado de Cusco FC, cayeron sorpresivamente en casa ante ADT de Tarma, perdieron también por primera vez en el Clausura. La escuadra dorada parte con la necesidad de ganar porque, no sumar en el Monumental, significaría alejarse del objetivo del segundo certamen del año.

Programación de árbitros para fecha 11

El Cienciano vs. Alianza Lima en Cusco será otro de los duelos atractivos en la jornada 11. La contienda estará dirigida por Kevin Ortega como árbitro principal. Junto a él, estarán Coty Carrera y Gustavo Escalante como jueces de línea. Este choque será el único que se jugará el domingo 28 de setiembre.

Cabe resaltar que la fecha 11 iniciará el jueves 25 con el partido entre Ayacucho FC vs. Juan Pablo II, dirigido por Augusto Menéndez. Deportivo Garcilaso vs. UTC también serán parte de la acción del día y Michael Espinoza es el árbitro principal de la contienda.

El viernes, ADT recibe a Alianza Atlético con Diego Haro como árbitro principal. Por otro lado, Alianza Universidad vs. Sport Boys será dirigido por Edwin Ordóñez. Desde el Campeones del 36, Atlético Grau será local ante Sport Huancayo, con Joel Alarcón a cargo.

Melgar, por su parte, visitará a Comerciantes Unidos en el Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. Los dirigidos por Juan Reynoso tendrán un duelo clave en su lucha frente a un rival que también quiere alejarse de la zona de descenso. Julio Quiroz es el árbitro elegido para dirigir el partido.

TE PUEDE INTERESAR