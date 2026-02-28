La Federación Peruana de Fútbol (FPF), a través de su Comisión de Disciplina, inició un proceso contra el club Universitario de Deportes. El expediente alcanza al entrenador Javier Rabanal y a los jugadores Jairo Concha y Caín Fara, tras los incidentes ocurridos al finalizar el encuentro frente a Sporting Cristal.
De acuerdo lo que pudo conocer Depor, el procedimiento disciplinario se originó luego del intercambio verbal entre los integrantes del cuadro crema y un sector de la hinchada celeste, al término del partido disputado el pasado sábado 21 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo.
Desde la institución merengue confirmaron que fueron notificados formalmente. “Sí, ayer notificaron”, señalaron desde el club. Asimismo, precisaron cuál será el siguiente paso dentro del proceso: “Por ahora no corresponde apelar, lo que se tiene que hacer es presentar descargos a las imputaciones, luego la CD emitirá una resolución resolviendo y si consideramos que no es de justicia, recién ahí apelaríamos”.
Universitario contará con un plazo de tres días hábiles para presentar sus descargos. Una vez evaluados, la Comisión de Disciplina estará en condiciones de emitir una resolución definitiva.
“Tenemos hasta el miércoles para presentar los descargos, es probable que la resolución salga el viernes o quién sabe coincidentemente previo al clásico”, sentenciaron desde el club.
En el análisis del caso también se considerará el informe elaborado por el delegado del compromiso, Marco Martínez Herrera. Además, se tomará en cuenta la denuncia presentada por Alianza Lima, que solicitó sanciones en el marco del Reglamento Único de Justicia.
En el documento remitido, el club Alianza Lima señala: “Venimos a formular denuncia contra el Club Universitario de Deportes, su director técnico Javier Rabanal y los futbolistas Jairo Concha y Caín Fara por los hechos ocurridos al término del partido”.
TE PUEDE INTERESAR
- Pablo Guede: la dificultad de ganar en Cajamarca y la pelota parada como nueva arma de gol
- ¡Bajas de último minuto! Universitario sufre por duras ausencias antes de recibir a FC Cajamarca
- Piero Serra, de UTC, explotó contra arbitraje tras triunfo de Alianza Lima: “Le regalan partidos”
- Calendario del Mundial 2026: fechas, horarios y canales para ver todos los partidos
- Fixture, calendario y partidos de la Liga 1 2026: revisa los enfrentamientos del Torneo Apertura y Clausura
- Calculadores de la Liga 1 2026: pronostica los resultados y juega con la tabla de posiciones