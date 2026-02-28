Sporting Cristal y Universitario igualaron por 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo. (Foto: GEC)
Sporting Cristal y Universitario igualaron por 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo. (Foto: GEC)

La Federación Peruana de Fútbol (FPF), a través de su , inició un proceso contra el club . El expediente alcanza al entrenador Javier Rabanal y a los jugadores Jairo Concha y Caín Fara, tras los incidentes ocurridos al finalizar el encuentro frente a .

De acuerdo lo que pudo conocer Depor, el procedimiento disciplinario se originó luego del intercambio verbal entre los integrantes del cuadro crema y un sector de la hinchada celeste, al término del partido disputado el pasado sábado 21 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo.

Desde la institución merengue confirmaron que fueron notificados formalmente. “Sí, ayer notificaron”, señalaron desde el club. Asimismo, precisaron cuál será el siguiente paso dentro del proceso: “Por ahora no corresponde apelar, lo que se tiene que hacer es presentar descargos a las imputaciones, luego la CD emitirá una resolución resolviendo y si consideramos que no es de justicia, recién ahí apelaríamos”.

Universitario contará con un plazo de tres días hábiles para presentar sus descargos. Una vez evaluados, la Comisión de Disciplina estará en condiciones de emitir una resolución definitiva.

Tenemos hasta el miércoles para presentar los descargos, es probable que la resolución salga el viernes o quién sabe coincidentemente previo al clásico”, sentenciaron desde el club.

En el análisis del caso también se considerará el informe elaborado por el delegado del compromiso, Marco Martínez Herrera. Además, se tomará en cuenta la denuncia presentada por Alianza Lima, que solicitó sanciones en el marco del Reglamento Único de Justicia.

En el documento remitido, el club Alianza Lima señala: “Venimos a formular denuncia contra el Club Universitario de Deportes, su director técnico Javier Rabanal y los futbolistas Jairo Concha y Caín Fara por los hechos ocurridos al término del partido”.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

TAGS RELACIONADOS