En el marco del Día Internacional de la Mujer, la futbolista peruana Xioczana Canales, quien se prepara para afrontar un nuevo reto deportivo con Universitario de Deportes en el inicio del Torneo Apertura de la Liga Femenina, reflexiona sobre el crecimiento del fútbol femenino en el país, los desafíos que aún enfrentan las jugadoras y el camino recorrido por una generación que abrió puertas para las nuevas deportistas.

A puertas de una nueva temporada, la atacante crema recuerda que uno de los momentos que marcó su carrera fue en 2019, cuando las futbolistas se unieron para exigir mayor reconocimiento para el fútbol femenino, un proceso que permitió dar pasos importantes hacia una mayor visibilidad del deporte en el Perú.

“El camino fue duro durante años, pero el momento que marcó mi carrera fue en 2019, cuando todas las futbolistas nos unimos para ser vistas como profesionales y darle la importancia que merece el fútbol femenino. Un paso importante fue poder jugar una final del clásico en el Estadio Nacional”, señala.

Sin embargo, los inicios no fueron sencillos. “Cuando empecé fue muy difícil por el tema de las canchas deportivas, la alimentación y la falta de visibilidad en los medios. Además, no teníamos seguro si nos pasaba algo en el campo”, explica.

A pesar de las dificultades iniciales, Canales reconoce que el fútbol femenino en el Perú ha tenido avances importantes en los últimos años, especialmente en el respaldo institucional y en la mayor visibilidad del deporte. No obstante, considera que aún existen retos importantes para consolidar su desarrollo, particularmente en el aspecto económico.

“El principal reto sigue siendo el tema salarial. El fútbol ha mejorado en varios aspectos, pero todavía muchas jugadoras tienen que trabajar además de jugar. Es complicado enfocarse completamente en el deporte cuando aún no se puede vivir de ello”, afirma.

También destaca la importancia de ampliar el apoyo hacia clubes de provincias, que enfrentan mayores dificultades en infraestructura y recursos. “Me gustaría que mejore el apoyo de los clubes, tanto en Lima como en provincias, que tengamos mejores canchas y una economía más justa para las jugadoras. Todo eso ayudará a seguir fortaleciendo el fútbol femenino”, señaló la deportista, quien además se graduó en la carrera de Psicología.

Inspirar a las nuevas generaciones

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la futbolista también reflexiona sobre el significado de representar a las mujeres dentro del deporte y el rol que hoy cumplen las deportistas como referentes para las nuevas generaciones.

“Me siento muy honrada de representar a la mujer en este mes tan importante. Seguimos luchando cada día para tener nuestro espacio dentro del fútbol y confío en que esta nueva temporada de la Liga seguirá creciendo”, afirma.

La destacada figura de Universitario de Deportes habló además de su preparación con miras al partido ante Carlos A. Mannucci en la primera jornada del campeonato, programado para el 14 de marzo a las 13:00 horas en el Complejo Deportivo UPAO, en Trujillo.

“Trabajo todos los días complementando mi preparación física con entrenamientos personalizados y apoyo psicológico para fortalecer la parte mental, que es clave en la competencia. A eso se suma la nutrición, que es fundamental para el rendimiento y la recuperación después de cada partido. Todo va de la mano con la disciplina”, señala.

En esa línea, Canales —quien forma parte del Team Herbalife en el Perú— envía también un mensaje a las niñas y jóvenes que sueñan con convertirse en futbolistas profesionales.

“Ser deportista de alto rendimiento implica muchas exigencias, pero nunca dejen de soñar y crean en sus objetivos. El fútbol no es un camino fácil, pero con disciplina y esfuerzo se pueden lograr muchas cosas. Confíen en ustedes y comprométanse con sus metas”, concluye.

