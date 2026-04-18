El delantero de Universitario de Deportes, Alex Valera, se pronunció sobre el momento que vive el cuadro crema y las críticas que han aparecido en los últimos días. El atacante reconoció que el equipo atraviesa un momento difícil, pero aseguró que el plantel mantiene la unión para salir adelante y luchar por el campeonato.

El goleador merengue admitió que el grupo es consciente del presente deportivo y que es necesario reaccionar cuanto antes para volver a la senda de los buenos resultados. En ese sentido, remarcó que el equipo debe asumir responsabilidades y enfocarse en lo que viene.

“Han sido días difíciles, pero tenemos que levantar la cabeza, afrontar lo que se viene y asumir. Hacer las cosas para lo que viene mañana y que podamos seguir peleando”, comentó el atacante crema ante los medios.

Asimismo, Valera señaló que dentro del vestuario existe autocrítica y que los jugadores son conscientes de que deben mejorar en distintos aspectos del juego. Por ello, el delantero destacó la importancia de trabajar en lo que pide el comando técnico para revertir el momento.

“Creo que nosotros somos autocríticos, sabemos cuando las cosas no salen y en eso tenemos que trabajar y mejorar en lo que nos pide el profe y sacar un buen resultado”, explicó el atacante del conjunto merengue.

Por otro lado, Valera fue consultado sobre los comentarios que han surgido alrededor del club en los últimos días, especialmente tras rumores relacionados con el entorno del equipo y versiones que involucraban a la barra del club.

Ante ello, el delantero consideró que este tipo de situaciones podrían buscar generar conflictos dentro del plantel. Sin embargo, dejó claro que el grupo se mantiene unido pese a las críticas externas.

“Yo creo que todo esto de repente quieren partir el grupo, no sé, quieren buscar algo para tener problemas. Pero bueno, el hincha siempre está con nosotros y eso es lo que dijimos: en las buenas y en las malas”, sostuvo.

Finalmente, Valera reafirmó que el plantel de Universitario es fuerte internamente y que no permitirán que comentarios externos afecten la convivencia dentro del equipo. “Dividir el grupo no creo que pase porque somos un grupo muy fuerte”, finalizó el delantero crema.

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