Lo que parecía ser un fichaje histórico para el fútbol peruano y que había ilusionado a todo Trujillo, está terminando en novela larguísima en donde los discursos van cambiando día a día y el trato se ha convertido en un tira y afloja constante. Paolo Guerrero no quiere jugar en la Universidad César Vallejo a pesar de que hay un contrato firmado de por medio, mientras que el club mantiene su postura de esperarlo este sábado en el norte de nuestro país para que haga respetar su vínculo.

Quien se manifestó este viernes fue César Acuña, fundador del cuadro ‘Poeta’ y actual gobernador regional de La Libertad. En diálogo con RPP Noticias, el político cambió su discurso conciliador y dejó entrever que el ‘Depredador’ estaría utilizando las amenazas que recibió su madre, Petronila Gonzales, como excusa para no respetar su vínculo contractual.

Recordemos que, tal como denunció Doña ‘Peta’ ayer, el mismo día que Paolo Guerrero firmó su contrato con César Vallejo comenzó a recibir una serie de mensajes extorsionadores, en donde le solicitaban que su hijo pagara determinada cantidad de dinero si deseaba vivir tranquilo en Trujillo. “Espero que a futuro no me equivoque, de repente está tomando como pretexto estas llamadas para venir a Trujillo, y ya tiene mejores ofertas”, manifestó.

Asimismo, el excongresista fue enfático en señalar que sería lamentable si, tras la resolución de su contrato, Paolo termina jugando en otro club como Alianza Lima o Colo Colo. Además, aclaró que él no es la única persona que recibe este tipo de amenazas, ya que es algo común en una ciudad tan azotada por la delincuencia como Trujillo.

“Sería lamentable que se disuelva el contrato y aparezca en Alianza Lima, Colo Colo. La verdad eso no sería algo serio. Yo espero que los abogados de Paolo y el club se pongan de acuerdo, después de todo, la inseguridad, las llamadas, el responsable es el Poder Judicial, la Fiscalía. A él no es la única persona a la que le han llamado, lo hacen de forma generalizada”, remarcó.

Recordemos que esta no es la primera vez que César Acuña se refiere al respecto, ya que ayer tuvo un discurso diferente e incluso comentó que hablaría con Richard, su hijo y presidente de César Vallejo, para que llegue a un entendimiento con el goleador histórico de la Selección Peruana. Aparentemente, su mirada de los hechos cambió de un día para otro.

“Si ha decidido no venir, tendré que conversar con Richard (Acuña), que es el presidente del club, y tendrán que ponerse de acuerdo para dejar sin efecto el contrato. Yo creo que lo primero que debe hacer Paolo es explicarles a los trujillanos por qué no viene. El segundo pasó es ponerse de acuerdo. Nosotros no tenemos ningún problema en darle las facilidades a Paolo para resolver el contrato”, había dicho el último jueves ante los medios de comunicación.

La postura de Richard Acuña

En paralelo a las declaraciones de su padre, Richard Acuña conversó con Radio Nacional y explicó cómo va el proceso de la posible desvinculación de Paolo Guerrero, tras la decisión de este de no jugar por la Universidad César Vallejo. ‘’Yo lamento las palabras de Paolo Guerrero, tengo un gran respeto hacia él y hacia todos los colaboradores, pero yo no soy el encargado de preocuparme por la educación o las formas que puedan tener los deportistas’', manifestó.

En esa misma línea, el mandamás de los ‘Poetas’ reveló que ya tienen en sus manos la solicitud formal del futbolista en donde específica su renuncia, pero que tomarían los días pertinentes para darle una respuesta. “Finalizando la tarde (ayer) tuvimos un documento en el cual Paolo solicita la renuncia del Club César Vallejo y tenemos tres días para ver si aceptamos o no dicha renuncia. Responderemos en el tiempo establecido’', acotó al respecto.





