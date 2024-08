El partido entre Universitario de Deportes y Melgar estuvo caldeado durante todo el segundo tiempo, teniendo su punto de ebullición tras el pitazo final: cuando se consumó el triunfo de los arequipeños por 1-0 –con gol de Leonel Galeano–, un grupo de futbolistas de ambos equipos se enfrascaron en una batalla campal donde hubo patadas y muchos golpes. Aunque el informe del árbitro Jesús Cartagena hará lo suyo para señalar a los responsables, Ricardo Bettocchi, administrador de la institución rojinegra, alzó su voz en zona mixta y arremetió contra los de Ate.

En diálogo con los medios de comunicación, Bettocchi cuestionó que Universitario tenga antecedentes de conflictos durante un partido, tal como sucedió el año pasado en los encuentros por la Copa Sudamericana contra Gimnasia y Esgrima de La Plata y Corinthians, en donde tuvieron que intervenir los efectivos policiales. “¿Cuántos problemas de violencia hemos tenido nosotros en lo que va del año? ¿Cuántos problemas ha tenido el otro equipo? ¿No ha tenido problemas en la Copa Libertadores? Claramente es un mensaje que viene desde arriba”, afirmó.

En otro momento de su intervención con la prensa, el administrador de Melgar recordó cómo se originó toda la bronca en el campo de juego y culpó a los de la ‘U’ por haber iniciado todo cuando el compromiso ya había finalizado. “Yo estaba en la tribuna. Lo que he visto es violencia que viene siendo reiterativa y nosotros hemos sido víctimas. Miramos los antecedentes y no tenemos ninguno en los últimos años. Del otro lado hay problemas todo el tiempo”, agregó.

Finalmente, Ricardo Bettocchi no quiso darle más vueltas al tema y prefirió que su institución mantenga el perfil bajo frente a una situación que seguramente traerá varias sanciones, no solo para los jugadores de Universitario, sino también para los de Melgar. Del mismo modo, no dejó pasar desapercibido los errores arbitrales que viene padeciendo el ‘Dominó’, como en la fecha pasada cuando Alianza Atlético le anotó un tanto en posición adelantada.

“Nosotros vamos a tratar de mantener el perfil bajo que tenemos, porque nosotros preferimos trabajar con perfil bajo. No estamos buscando nada más que creer en el fútbol. Los personajes que deben salir en todo momento son los jugadores y el comando técnico. Esperamos que vean los videos y la Comisión de Justicia, los árbitros, sean justos. Es lo único que pedimos, porque ya venimos con un segundo gol en Sullana que estaba claramente adelantando y nadie ha dicho nada”, aseveró.

Minutos después de las declaraciones de Bettocchi, Jean Ferrari, administrador de Universitario, fue consultado sobre sus afirmaciones y no se guardó nada. Fiel a su estilo confrontacional, el exfutbolista le pidió al mandamás de los rojinegros que se enfoque en dirigir a su equipo y no se fije en lo que hacen los otros. “Que se preocupe en su equipo. Que lea un poco de fútbol. Que aprenda a manejar equipos de fútbol”, sentenció.





¿Qué se le viene a Melgar?

Luego de vencer a Universitario por 1-0, Melgar volverá a tener actividad este fin de semana, cuando visite a Unión Comercio por la quinta jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el domingo 4 de agosto desde la 1:10 p.m., se disputará en el Estadio Municipal Carlos Vidaurre García y será transmitido en exclusiva por L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz.

Posteriormente, tras visitar Tarapoto, los dirigidos por Marco Valencia volverán a jugar en casa cuando reciban a Comerciantes Unidos por la fecha 6. Este encuentro está pactado para el sábado 10 de agosto desde 5:30 p.m., tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA y también será transmitido por L1 MAX. Ya que el ‘Dominó’ está en la pelea por el título nacional y es uno de los favoritos para llevarse el Clausura, no puede darse el lujo de tropezar en estos duelos. Veremos si consiguen sostener el gran nivel que vienen mostrando.





