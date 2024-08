“Me importa un huevo”, fue la contundente respuesta de Jorge Fossati al ser cuestionado por convocatoria de Paolo Guerrero. Lo cierto es que la participación de la Selección Peruana en la Copa América 2024 trajo consigo una serie de críticas al trabajo del actual técnico de la blanquirroja al mando del equipo. Un sistema que no termina de convencer, la falta de generación de juego desde el mediocampo y quedar eliminados en la fase de grupos -sin anotar un solo gol en los tres partidos disputados- son algunos de los puntos por los que el técnico uruguayo ha sido señalado. Sin embargo, a ello se le suma la poca confianza en futbolistas jóvenes y el respaldo a los de la ‘vieja guardia’ -como Paolo Guerrero o Christian Cueva- cuyo nivel estuvo muy lejos del esperado. Si bien estos jugadores experimentados y con una trayectoria importante le dieron alegrías a la bicolor en su momento, la actualidad de ellos ya no es la de años anteriores y su poca -o casi nula- actividad en este año se hizo evidente en los minutos que les tocó estar en el campo de juego.

Ya sin oportunidad de disputar partidos de preparación con miras al reinicio de las Eliminatorias al Mundial 2026, el ‘Nono’ deberá elegir bien sus piezas para enfrentar a Colombia en Lima (5 de setiembre) y Ecuador en Quito (10 de setiembre). Con solo dos puntos en las primeras seis jornadas, la blanquirroja necesita con urgencia sacar buenos resultados ante estos rivales para mantenerse en carrera por el objetivo de clasificar al torneo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, por ello, el estratega tendrá que evaluar si tomar en cuenta para estos encuentros al capitán de la ‘Sele’ -sin minutos por problemas con la César Vallejo- y a un ‘Aladino’ que sigue sin encontrar equipo.

¿Qué pasa con Paolo Guerrero?

La situación que se encuentra viviendo Paolo Guerrero es incierta. El delantero no quiere continuar siendo parte de la César Vallejo y está negociando su salida del equipo. No obstante, la demora está en que los trujillanos esperan un resarcimiento económico por parte del futbolista para romper su contrato. Mientras tanto, el jugador tendría todo acordado para sumarse a Alianza Lima una vez que arregle sus asuntos con los ‘poetas’, pero este problema no le está permitiendo tener continuidad y no llegaría al 100 % para los duelos de setiembre por Eliminatorias.

El ‘Depredador’ no juega un partido por Liga 1 desde el 30 de abril frente a Sporting Cristal en Trujillo, pero salió lesionado en el descanso, y desde ese momento estuvo entrenando en Videna para recuperarse y ser parte del plantel de la Selección Peruana que disputó la Copa América 2024. El delantero sumó minutos en los amistosos de preparación previo al torneo contra Paraguay y El Salvador, y también jugó los tres encuentros del certamen (ingresó contra Chile y Canadá, mientras que frente a Argentina fue titular). A falta de un mes para los duelos clasificatorios, el futuro del atacante es una incógnita y llegaría sin ritmo de competencia.

Torneo Partidos Goles Asistencias Minutos Torneo Apertura 6 3 1 455′ Copa Sudamericana 3 - - 221′ Torneo Clausura - - - - Total 9 3 1 676′

La situación de Christian Cueva

Por otro lado, lo de Christian Cueva es mucho más preocupante. El volante dedicó la primera mitad del año para recuperarse de la lesión en su rodilla -que tuvo jugando por Alianza Lima la temporada anterior- y recibió el respaldo de Jorge Fossati para que se sume al plantel de la ‘Bicolor’ para la Copa América, pese a que llegó sin disputar ni un solo partido durante el 2024. En el certamen continental, ‘Aladino’ ingresó 11 minutos ante Canadá y 13′ frente a Argentina, mostrando que su calidad se encuentra intacta, pero que físicamente está muy lejos de lo que se requiere para la alta competencia.

Luego de su participación en el torneo celebrado en Estados Unidos, se esperaba que Christian Cueva encontrara equipo rápidamente en las siguientes semanas, pero no ha sido así. Los últimos rumores vinculan al volante en distintos clubes como César Vallejo y Cienciano para que sume minutos en Liga 1 en lo que resta del año, pero también de conjuntos en el extranjero que se han mostrado interesados en poder contar con el jugador. A pesar de ello, todavía se desconoce cuál será el rumbo que tomará y dónde seguirá su carrera como futbolista profesional.

Torneo Partidos Minutos Copa América 2024 2 24′

¿Serán tomados en cuenta para las Eliminatorias?

Es complicado saber la decisión que tomará Jorge Fossati de cara a los partidos por Eliminatorias. Por un lado, el uruguayo ya mostró en la Copa América que confía plenamente en estos futbolistas y le da prioridad a la jerarquía que tienen para enfrentar ese tipo de partidos; mientras que, por otra parte, la falta de continuidad de estos elementos podría hacer que el estratega tenga que cambiar de opinión y reorganizar su equipo. Los próximos rivales de la ‘Bicolor’ cuentan con un poderío físico superior y ya no hay margen para dar ventajas, por lo que la blanquirroja necesita de jugadores que lleguen al 100 % y en plena competencia.

Por lo pronto, Jorge Fossati habló sobre el caso de Paolo Guerrero y aseguró que de no tener ningún problema lo seguirá tomando en cuenta. “Él sigue siendo competitivo de aquellos, es un ejemplo para todos los jóvenes. Y lo que veo es un jugador en plena vigencia físicamente. No va oír alguna crítica con respecto a su juego que no sea mía. Si está bien, lo voy a convocar sí o sí”, comentó en entrevista con ‘Un Toque De Fútbol’. Además, el técnico de la Selección Peruana aseguró que el delantero ya tiene definido su futuro y podría haber novedades en las próximas horas. “Está por decidirse, pero la salida de César Vallejo ya está, pero parece que ya hay nuevo equipo, es lo que me he estado enterando hoy”, reveló.

Distinto es el caso de Christian Cueva, ya que el volante viene siendo noticia en programas espectáculos por sus salidas nocturnas y su futuro es más que incierto. Jorge Fossati dijo en varias ocasiones que su objetivo es recuperarlo para que integre el equipo y así lo hizo, el futbolista completó su recuperación en Videna y sumó sus primeros minutos en el año en la Copa América; sin embargo, el no tener equipo a un mes del reinicio de las Eliminatorias y sus cuestiones extrafutbolísticas podrían alejar a ‘Aladino’ de estos partidos. En unas semanas, veremos finalmente qué dirección toma Jorge Fossati y quiénes serán sus elegidos para buscar la recuperación en el torneo clasificatorio. Y también qué tanto le importa la actualidad de sus seleccionados.





