El paso de Juan Reynoso por la Selección Peruana fue bastante cuestionado, pues bajo su dirección técnica el equipo no consiguió consolidar una idea de juego que le diera continuidad a lo que ya estaba saliendo bien y eso se vio reflejado en las Eliminatorias 2026: últimos en la tabla de posiciones con dos puntos, registrando dos empates y cuatro derrotas en las seis primeras fechas. Así pues, tras varios meses de su abrupta salida, el ‘Ajedrecista’ concedió una entrevista en México para hablar sobre su presente.

En diálogo con TUDN, Juan Reynoso evitó tocar el tema de la ‘Blanquirroja’ y se enfocó en comentar sobre su posible regreso a Cruz Azul. Respetando que actualmente los ‘Cementeros’ son dirigidos por Martín Anselmi, el director técnico de 54 años no negó su deseo de algún día pegar la vuelta, pero en estos momentos no quiere faltarle el respeto a un proceso que acaba de comenzar con la llegada del argentino.

“Es una pregunta que te mentiría si te diría que no, pero yo respeto los tiempos, los momentos, sé que hoy están en buenas manos, que se están haciendo una linda reestructuración. En su momento se hará. Sí me considero parte importante en la historia del club, pero eso no me da derecho a decir que voy a regresar”, sostuvo.

En esa misma línea, dejando atrás lo que vivió como entrenador de la Selección Peruana, Reynoso apuntó a enfocarse únicamente en su presente, considerando que solo así conseguirá llegar a un club con la relevancia que tiene Cruz Azul. “Para mí, el fútbol es presente y, en ese presente, uno debe seguir labrándose un camino para que te den la oportunidad un equipo importante como Cruz Azul”, agregó.

Del mismo modo, el ‘Cabezón’ respondió acerca del tipo de reto que le gustaría asumir en esta etapa de su carrera, sin dejar de lado su compromiso por las divisiones menores. “Poder dejar huella. Me pasó en Puebla y en Cruz Azul, no solo trabajar en el primer equipo. Darle su proyecto a las Sub-15, Sub-17 y Sub-20. Creo que eso nos hace crecer a todos, sobre todo a la institución. Esa parte, más allá de los logros, es lo que me llevó en estos 17 años dirigiendo”, acotó.

Finalmente, Juan Reynoso volvió a elogiar el trabajo de Martín Anselmi como entrenador de Cruz Azul, ya que según su óptica le ha dado un toque de frescura al juego del equipo y la hinchada comienza a ilusionarse. Actualmente la ‘Máquina Celeste’ se ubica entre los tres primeros del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, donde comparte la punta con América y Toluca, todos con 29 puntos.

“Con el señor Anselmi, hoy veo a Cruz Azul como un equipo fresco, el equipo se ve bien, el club está encontrando de nuevo una estabilidad. Contento de ver que hoy los aficionados empiezan a creer de nuevo en un equipo que, hasta hace unos meses, no había esa ilusión de poder pelear arriba”, subrayó el exfutbolista.

¿Qué registros tuvo Juan Reynoso en la Selección Peruana?

Juan Reynoso debutó en la Selección Peruana en agosto del 2022 con una derrota por 1-0 ante México en un amistoso, y se despidió en noviembre del 2023 con un empate por 1-1 frente a Venezuela por las Eliminatorias 2026. Contabilizando los duelos de preparación y oficiales, el ‘Ajedrecista’ registró cuatro triunfos, tres empates y siete derrotas en 14 compromisos dirigidos. Asimismo, su equipo marcó nueve goles y recibió 16.





