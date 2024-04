El exitoso paso de Ricardo Gareca por la Selección Peruana siempre generará un aroma de nostalgia. Sin embargo, el tiempo no se detiene y, ahora de la mano de Jorge Fossati, la ‘Blanquirroja’ buscará recuperar la ilusión pensando en el reinicio de las Eliminatorias 2026, teniendo la Copa América de Estados Unidos como primera prueba de fuego. Coincidentemente, en dicho torneo enfrentaremos a Chile, que actualmente es dirigida por el ‘Tigre’.

Así pues, en una reciente entrevista con el programa Carve Deportiva, el directo técnico argentino analizó las posibilidades que tiene la ‘Bicolor’ de dar la sorpresa en la Copa América, tomando como referencia sus últimas participaciones. Asimismo, el exentrenador de Vélez Sarsfield también agregó que pueden haber selecciones que antes no competían, pero que esta vez sí darán la talla.

“Hay que ver a Perú. Hay que ver en qué momento lo agarra Jorge Fossati. Perú en las últimas ediciones se metió en los tramos finales. Yo creo que pueden haber sorpresas. Pueden haber selecciones que antes no se metían en las partes finales y a lo mejor puede que se meta (Perú)”, opinó el nacido en Tapiales.

Curiosamente, la Selección Peruana comparte el Grupo A de la Copa América con Chile, Argentina y Canadá. El debut de los pupilos de Jorge Fossati será precisamente ante la ‘Roja’, el viernes 21 de junio desde las 7:00 p.m. en el AT&T Stadium, ubicado en Arlington. Esta será la primera vez que Ricardo Gareca enfrente a Perú desde su partida a mediados del 2022, por lo que hay mucho morbo detrás de este duelo.

Gareca debutó como entrenador de Chile en marzo de este año, en la fecha FIFA en donde registró un triunfo y una derrota. En su primer partido venció por 3-0 a Albania, mientras que en el siguiente cayó por 3-2 ante Francia. Más allá de la derrota, el seleccionado mapochino dejó buenas sensaciones al poner contra las cuerdas al cuadro dirigido por Didier Deschamps. Sin duda alguna, fue una prueba valiosa para el ‘Tigre’.

Por otro lado, días atrás el estratega de 66 años también le concedió una entrevista al programa Puede Pasar de DSports, en donde habló abiertamente sobre la recepción que tuvo en el Perú su llegada a Chile, debido al historial que existe entre ambos países y la rivalidad histórica en diversos ámbitos. “He notado que hay palabras de agradecimiento en las calles, en eso muy bien con la gente. Después he sentido críticas”, apuntó.

Finalmente, Ricardo Gareca explicó cómo se dio su primer contacto con la Asociación Nacional de Fútbol de Chile y cómo lo convencieron de asumir el timón de la ‘Roja’. “Lo único que fue es respetar mis contratos el tiempo que estuve, transcurrió ya un año y medio. No esperaba que surgiera Chile después de un año y medio. Vino el presidente y varios dirigentes y me hablaron, y me gustó. Lo noté algo muy serio”, subrayó.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de disputar sus dos últimos amistosos antes de la Copa América –uno de ellos ante Paraguay, el 7 de junio–, la Selección Peruana concentrará en Estados Unidos con los 23 convocados por Jorge Fossati. En este certamen continental integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá –que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf–. El debut será ante la ‘Roja’ de Ricardo Gareca, el 21 de junio en el AT&T Stadium, en Arlington (Texas).

Por otro lado, si bien el ranking FIFA no refleja –en su totalidad– el presente de las selecciones alrededor del mundo, mensualmente sufre una actualización y esta a veces se da luego de algunos amistosos o partidos de clasificatorias, ya sea para el Mundial o la Eurocopa. En ese sentido, luego de vencer a Nicaragua y República Dominicana en marzo, Perú se ubicó en la casilla número 32, con 1515.82 puntos.





