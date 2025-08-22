Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Franco Velazco cuestionó a la CONAR por no revelar audios VAR de Universitario vs. Huancayo
El administrador de Universitario, Franco Velazco, habló tras el retorno del plantel crema luego de quedar eliminados de la Libertadores. Sin embargo, no dudó en cuestionar accionar de la CONAR por los hechos ocurridos ante Sport Huancayo en el Clausura.
Franco Velazco sobre los audios no revelados de los partidos de la 'U' | VIDEO: Jax Latin Media
Universitario de Deportes retornó luego del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores, donde el cuadro ‘crema’ quedó eliminado por Palmeiras con un global de 4-0. Además de ello, el Administrador temporal de Universitario de Deportes, Franco Velazco, se detuvo a hablar con la prensa donde expresó orgullo por el plantel que maneja, pero también se dio un tiempo para tocar el tema de las polémicas ocurridas en el partido de Universitario vs. Sport Huancayo por la jornada 6 del Torneo Clausura 2025.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.