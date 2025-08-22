Franco Velazco sobre los audios no revelados de los partidos de la 'U' | VIDEO: Jax Latin Media
Franco Velazco sobre los audios no revelados de los partidos de la 'U' | VIDEO: Jax Latin Media

Universitario de Deportes retornó luego del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores, donde el cuadro ‘crema’ quedó eliminado por Palmeiras con un global de 4-0. Además de ello, el Administrador temporal de Universitario de Deportes, Franco Velazco, se detuvo a hablar con la prensa donde expresó orgullo por el plantel que maneja, pero también se dio un tiempo para tocar el tema de las polémicas ocurridas en el partido de Universitario vs. Sport Huancayo por la jornada 6 del Torneo Clausura 2025.

Nota en desarrollo

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS