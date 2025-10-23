Universitario de Deportes depende de sí mismo para conseguir el Torneo Clausura este fin de semana y sellar de manera anticipada el tricampeonato nacional. Si se impone a Sporting Cristal este jueves y a ADT este domingo, será inalcanzable en la tabla para sus perseguidores. Incluso, podrían celebrar sin jugar en caso Cusco FC pierda el sábado a manos de Atlético Grau. En ese sentido, el director deportivo merengue Álvaro Barco habló del buen momento de los dirigidos por Jorge Fossati y las expectativas que tienen de cara a lo que pueda pasar en los próximos dos partidos.

“Las expectativas son las mejores, el equipo está en muy buena forma, todos ilusionados, motivados de que esta semana es sumamente importante, vamos con todo para el partido de mañana, por eso hemos hecho una concentración completa durante la semana. Los jugadores están comprometidos en recuperarse y esa es la estrategia de la semana”, apuntó el exdirectivo de la Universidad San Martín.

De hecho, los cremas tendrán dos ausencias importantes por suspensión: Andy Polo y Jesús Castillo no podrán jugar ante Sporting Cristal, pero por otro lado se alista el regreso de Rodrigo Ureña, tras cumplir seis fechas de inhabilitación. El esfuerzo dado ante Ayacucho FC, con victoria en el último minuto gracias al gol del ‘Tunche’ Rivera, puede servir como un envión anímico para vencer a los celestes.

“Son partidos típicos en la situación que vive cada club, sabemos que Ayacucho se está jugando la vida. Así van a ser todos los partidos de acá en adelante, van a ser una final, la reacción del equipo con 10 hombres es otra página gloriosa de la historia del club”, agregó Barco, resaltando la sexta victoria consecutiva de Universitario en el Nacional, sede del próximo partido ante los rimenses.

Universitario venció 2-1 a Ayacucho FC y quedó a dos victorias del tricampeonato. (Foto: Universitario)

De hecho, Álvaro Barco destacó el buen momento de Universitario y se mostró confiado en lo que puedan hacer los futbolistas en los próximos 180 minutos, que decidirán el futuro del club en el Torneo Clausura y la Liga 1. De hecho, siente que no se van a intimidar por la magnitud del rival en el duelo de este jueves, sabiendo que los dirigidos por Paulo Autuori también se juegan sus posibilidades.

“La ‘U’ está acostumbrado a esta clase de situaciones, el equipo está formado para eso, tiene la experiencia de haber sumado dos títulos y por eso los jugadores lo toman con mucha naturalidad. Son finales”, apuntó el director deportivo, quien también viene planificando lo que será el armado del plantel 2026, sobre todo de cara a la Copa Libertadores del próximo año.

“Siempre los ‘U’ vs. Cristal han sido buenos. Vamos a hablar de fútbol, todos estamos ilusionados de finalizar bien la semana”, agregó Barco, sin entrar en polémicas y solo mentalizado en la parte deportivo. Universitario de Deportes está a 180 minutos de la gloria y sus hinchas se ilusionan con cerrar la semana en lo más alto.

Rodrigo Ureña alista su regreso en Universitario ante Sporting Cristal. (Foto: Liga 1)

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Universitario?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Universitario está programado para este jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a la 3:00 a.m. del viernes 24.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Universitario?

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario se disputará en el Estadio Nacional, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en plataformas como L1 Play, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

