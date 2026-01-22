Universitario de Deportes se prepara para vivir una de las noches más especiales de su calendario, en un evento que marcará el inicio formal de la temporada 2026 ante su gente. La tradicional Noche Crema volverá a encender el Estadio Monumental de Ate, donde el cuadro merengue presentará en sociedad a su renovado plantel y medirá fuerzas en un amistoso internacional frente a un rival histórico como la Universidad de Chile, en un escenario cargado de expectativa, ilusión y celebración para la hinchada crema.

El conjunto dirigido por Javier Rabanal afronta esta presentación con el respaldo de un proceso que busca consolidar al equipo como protagonista tanto a nivel local como internacional. Tricampeón vigente del fútbol peruano, Universitario apunta alto y quiere iniciar el año dejando una buena imagen frente a un rival exigente, en un duelo que servirá como termómetro futbolístico antes del arranque oficial de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

La Noche Crema no solo será un partido, sino un espectáculo integral pensado para el hincha. La directiva ha preparado una puesta en escena especial que incluirá la presentación individual de los jugadores, números artísticos y un ambiente festivo que promete convertir al Monumental en una verdadera caldera. La expectativa es máxima, al punto de haberse agotado todas las entradas disponibles para el evento.

En lo deportivo, Universitario llega con sensaciones positivas tras sus últimos amistosos de preparación. Si bien tuvo un traspié inicial ante Sport Boys, el equipo mostró una versión más sólida frente a Melgar, partido en el que logró una victoria que reforzó la confianza del plantel y dejó buenas señales en funcionamiento colectivo y variantes ofensivas.

Uno de los nombres que genera mayor ilusión en la hinchada es Álex Valera, figura indiscutida del equipo y referente en ataque. Además, los nuevos refuerzos comenzarán a sumar sus primeros minutos ante el público crema, en un contexto ideal para empezar a integrarse y demostrar que están listos para asumir el desafío de defender la camiseta merengue.

Al frente estará la Universidad de Chile, un rival de peso que llega a Lima con un plantel experimentado y varios nombres conocidos en el fútbol sudamericano. Pese a no haber disputado amistosos recientes debido a situaciones externas, el cuadro azul representa una exigente prueba internacional para Universitario, que deberá mantener la concentración y la intensidad durante todo el encuentro.

Este amistoso servirá también como un primer gran examen para el cuerpo técnico, que podrá evaluar alternativas tácticas, sociedades entre líneas y el rendimiento individual de los futbolistas en un contexto de alta exigencia. Más allá del resultado, la Noche Crema permitirá sacar conclusiones importantes de cara a lo que será una temporada cargada de retos.

Con un estadio lleno, transmisión nacional y una hinchada expectante, Universitario vivirá una noche cargada de simbolismo y emoción. El objetivo será claro: ilusionar a su gente, fortalecer la identidad del equipo y empezar el 2026 con el pie derecho, en una jornada que promete quedar en la memoria del pueblo crema.

¿En qué canal ver Universitario vs U. de Chile por la Noche Crema 2026?

La Noche Crema 2026 será transmitida en vivo y en directo a través de la señal abierta de TV Perú, canal 7, permitiendo que el evento llegue a todos los rincones del país. Esta emisión marcará un hecho histórico para Universitario, ya que por primera vez su presentación oficial será vista a nivel nacional sin restricciones.

¿A qué hora juega Universitario vs U. de Chile en la Noche Crema 2026?

El amistoso internacional entre Universitario de Deportes y la Universidad de Chile se disputará este sábado 24 de enero en el Estadio Monumental de Ate. El encuentro está programado para iniciar a las 8.00 de la noche, hora peruana, luego de la presentación oficial del plantel crema. Se espera que desde horas antes el recinto ya viva un ambiente festivo, con miles de hinchas acompañando cada detalle de la tradicional Noche Crema.

