Universitario de Deportes iniciará los trabajos de pretemporada el próximo lunes 5 de enero, con la mirada puesta en el tetracampeonato en la Liga 1, sumado a una mejor participación en Copa Libertadores 2026. El cuadro crema afina detalles y también tiene listo a su rival para la Noche Crema: Universidad de Chile. Los Azules serán parte del duelo de presentación y, con el afán de también tener una mejor plantilla, se reforzaron con un jugador histórico como Eduardo Vargas. El delantero chileno marca su regreso al fútbol de su país.

El anuncio de Eduardo Vargas llegó por todo lo alto porque es uno de los jugadores más identificados con la institución. Además, ha tenido la oportunidad de ser multicampeón con la institución, coronándose en la Copa Sudamericana 2011 y bicampeón en el Torneo Nacional.

“El histórico referente azul dejó una huella imborrable en el Club con su talento, explosividad y compromiso al representar nuestra camiseta. Hoy, con entusiasmo y convicción, le damos la bienvenida y le deseamos el mayor éxito este 2026″, apuntaron desde la web oficial del club.

Además, agregaron: “Sus goles, títulos y calidad lo respaldan como una leyenda nacional. Consolidado, con mayor experiencia y madurez, este 2025 regresó al futbol chileno tras 14 años, compitiendo el último semestre en Audax Italiano, donde anotó cinco goles en 15 partidos. Estamos seguros de que contar con su categoría será un impacto tremendo para nuestro plantel y su calidad nos ayudará a luchar por todos nuestros objetivos este 2026″.

Universidad de Chile anunció a Eduardo Vargas como refuerzo para 2026. (Foto: Universidad de Chile)

En total, Vargas sumó 79 partidos y 31 goles en su paso por la institución; sin embargo, la obtención de campeonatos significó dejar huella, por lo que su regreso podría ser clave para los planes en el 2026. Una de las primeras pruebas de ‘Turboman’ será ante Universitario, el próximo sábado 24 de enero.

Los cremas confirmaron al ‘Romántico Viajero’ como parte de su partido de presentación, el cual se desarrollará en el estadio Monumental. Para los chilenos, también significará parte de su preparación, teniendo en cuenta que este año disputarán el torneo local y la Copa Sudamericana.

En lo que respecta a Universitario, este será el único duelo amistoso que disputarán a puertas abiertas. Desde el comando técnico señalaron que quieren realizar un trabajo exhaustivo antes del inicio de la Liga 1, por lo que el resto de choques previos serán privados.

¿Cuándo se jugará la Noche Crema y dónde ver el partido?

Con las garantías listas desde el Ministerio del Interior, Universitario confirmó que jugará el sábado 24 de enero la Noche Crema 2026. El partido corría riesgo por Alianza Lima también jugará el mismo día; sin embargo, desde el Gobierno optaron por dar el visto bueno para su realización.

Este choque será en el estadio Monumental desde las 8:00 p.m. (hora peruana) y tendrá transmisión oficial por la señal de TV Perú (Canal 7 de señal abierta). La idea de llevarlo al canal del estado es tener un mejor alcance para todas las regiones del país. Esta noticia fue confirmada por el club.

Noche Crema 2026 será transmitida por TV Perú. (Foto: Universitario)

“La ‘U’ se convertiría en el primer club en poder transmitir en vivo y en directo, a nivel nacional, la Noche Crema 2026, con el propósito de fomentar el deporte en todos nuestros niños y adolescentes del país, que quizá no pueden asistir a la Noche Crema en Lima”, contó Franco Velazco, administrador de Universitario.

TE PUEDE INTERESAR