Universitario vs. UTC juegan este fin de semana en el Estadio Monumental, por la sétima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Los cremas buscarán la victoria, para dejar atrás la dolorosa derrota frente a Los Chankas en Andahuaylas, que ha remecido al plantel que dirige el español Javier Rabanal.

Si bien la ‘U’ parte como favorito, se enfrenta a una de las revelaciones de este inicio de temporada que se ubica también en los primeros lugares del campeonato, y apenas ha perdido un partido, cuando en polémico final cayó ante Alianza Lima en Cajamarca.

Pese a que el torneo no llega ni a la mitad de partidos disputados, es de suma importancia para ambos clubes que tienen pretensiones de alcanzar a los blanquiazules que solo centran sus esfuerzos en la competencia local, luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores.

Precisamente, los cremas están próximos a disputar la fase de grupos de la competencia internacional, lo que implica una exigencia bastante alta y una rotación de jugadores natural para afrontar los partidos en las mejores condiciones.

La última vez que Universitario recibió a UTC en el Monumental lo goleó por 6-0 con anotaciones de Matías Di Benedetto, Williams Riveros, Álex Valera, Jairo Concha, Edison Flores, Diego Churín.

Edison Flores fue el capitán crema en la goleada sobre UTC en 2025. (Foto: Universitario)

En las últimas horas se confirmó el fichaje de Bryan Reyna, quien llega a Universitario, procedente de Belgrado de Argentina, en calidad de préstamo hasta diciembre de 2026, con opción a compra del pase del delantero peruano.

¿En qué canal ver Universitario vs. UTC?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿A qué hora juega Universitario vs. UTC?

Este encuentro entre Universitario vs. UTC se disputará este sábado 14 de marzo en el Estadio Monumental. El partido está programado para iniciar a las 8:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

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