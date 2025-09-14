Universitario de Deportes vivió una tarde intensa en Arequipa al vencer por 2-1 a Melgar en el estadio Monumental de la UNSA por la jornada 8 del Clausura. Los cremas empezaron cuesta arriba, pero lograron reponerse con carácter y variantes que refrescaron al equipo en el segundo tiempo. Cuando todo parecía encaminarse hacia un empate, apareció la figura de Williams Riveros para marcar, con un cabezazo potente y preciso, el gol de la victoria a los 81 minutos. El defensor paraguayo no solo se vistió de héroe, sino que también fue protagonista fuera del campo al compartir un testimonio personal que llamó la atención de los hinchas.

El tanto de Williams Riveros llegó tras una jugada colectiva que comenzó con la recuperación del balón en la mitad de la cancha. Horacio Calcaterra, con visión, habilitó a Paolo Reyna por la banda izquierda, y este lanzó un centro medido al corazón del área. El zaguero guaraní, con su característico juego aéreo, se elevó para conectar de cabeza y sellar la remontada. Ahora continúa en la pelea por seguir en la parte alta del Clausura.

Tras el pitazo final, Riveros no ocultó su felicidad por el resultado. “Muy contento, muy feliz por el resultado más que nada. Vinimos a buscar esto y nos lo llevamos para Lima. A seguir con humildad como lo venimos haciendo, y seguir trabajando que esto aún no termina”, declaró ante los micrófonos, dejando en claro que el grupo mantiene los pies en la tierra.

El paraguayo resaltó también la importancia del duelo en Arequipa, al que catalogó como clave en sus aspiraciones. “En realidad son todos los partidos claves, así que a partir de ahora nosotros nos tomamos todos los partidos como una final”, señaló, consciente de que el Clausura se definirá en detalles y que cada punto vale oro para Universitario.

Pero más allá de la alegría por el triunfo, Riveros sorprendió con una confesión que conmovió a los hinchas. El defensor reveló que atravesó días difíciles en lo personal, aunque encontró en su familia y en sus compañeros la fortaleza para salir adelante. “A pesar de esa semana fea que tuve, estuve con mi familia y con mis compañeros que me acompañaron en todo momento”, comentó, mostrando el lado más humano de su recorrido.

