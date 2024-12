Los cremas continúan con la planificación para lo que será la temporada 2025, donde buscarán obtener el tricampeonato nacional de Liga 1 Te Apuesto y también tienen el objetivo de avanzar de ronda en la Copa Libertadores. Para ello, Universitario de Deportes sigue sumando refuerzos y uno de ellos será el portero chileno-peruano Miguel Vargas, quien ya se despidió de Deportivo Garcilaso y tiene todo listo para estampar su firma con el cuadro de Ate, para luchar el puesto con el uruguayo Sebastián Britos.

En ese sentido, Depor pudo conocer que el acuerdo entre Universitario y la agencia de representación del futbolista Miguel Ángel Vargas es por una temporada (con una opción por una más), y se hará oficial la llegada del guardameta en las próximas horas. El ex Deportivo Garcilaso se sumará al plantel crema para tapar la posible salida de Diego Romero, quien podría ser prestado a un club del exterior, tal y como indicó el administrador del club, Jean Ferrari.

De esta manera, Miguel Vargas será el cuarto refuerzo para la temporada 2025. César Inga (procedente de ADT) fue el primero en ser anunciado y ya entrena con el resto del plantel. El segundo es Paolo Reyna quien ocupará el puesto de lateral izquierdo que dejó Nelson Cabanillas (se fue a Melgar) y el último martes fue oficializado el volante Jairo Vélez, que llega desde la César Vallejo de Trujillo.

Miguel Vargas jugó la temporada 2024 en Deportivo Garcilaso.

Recordemos que, hace unos días, el guardameta también utilizó sus redes sociales para despedirse de los hinchas del cuadro cusqueño: “Hoy me despido de Deportivo Garcilaso. Me llevo los mejores recuerdos de lo vivido esta temporada. Gracias por abrirme las puertas y permitirme conocer grandes compañeros y amigos que me llevo para la vida. Simplemente gracias”.

Tras iniciar su carrera en Chile, Vargas llegó al Perú en 2022 para ser parte de Cienciano donde estuvo hasta finales del 2023; esta temporada, defendió los colores de Deportivo Garcilaso. Justamente, en el ‘Pedacito de Cielo’, atajó 26 veces (entre Liga 1 y Copa Sudamericana), le anotaron 27 goles y dejó su valla invicta en nueve oportunidades.

Diego Penny, su excompañero, también destacó sus habilidades en el arco: "Es un arquero con mucha experiencia. Cuando llega a Cienciano en 2022 es cuando empieza a tener continuidad. Debajo de los palos tiene una reacción muy buena. Aparte es una buena persona, aporta al grupo. Es un arquero salvador de partidos. Tiene una regularidad muy importante; comete pocos errores".





¿Quién es Miguel Vargas?

Miguel Ángel Vargas es un arquero chileno-peruano de 1.84 de estatura y nació el 15 de junio de 1996 (28 años) en Santiago. Formado en las divisiones menores de Universidad Católica, debutó en 2016. A lo largo de su carrera, ha jugado en clubes como Deportes Santa Cruz, Cobresal y Unión La Calera en Chile. En 2022, se unió a Cienciano, donde destacó por sus intervenciones durante dos campañas. Tras ello, en 2024, fichó por Deportivo Garcilaso.

Vargas posee doble nacionalidad debido a su ascendencia peruana; su abuelo, Gustavo Vargas, fue arquero de Alianza Lima. En tanto, ha representado a Chile en categorías sub-17 y sub-20, y estuvo en banca de suplentes en un partido amistoso de la ‘Roja’ ante Paraguay (fue en el 2015 y bajo el mando de Jorge Sampaoli). En diciembre de 2021 obtuvo la nacionalidad peruana, lo que lo hace elegible para la selección.

Miguel Vargas no llegó a debutar con la Universidad Católica.





¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos para iniciar el campeonato en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026, y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





