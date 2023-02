Un nuevo problema daña la imagen de la crema. Esta vez no se trata de una denuncia familiar, como fue por ejemplo el caso mediático de Andy Polo tras su llegada –en marzo del año pasado–, sino de temas extradeportivos que involucran a Yuriel Celi, quien está a préstamo del Hull City de Inglaterra y es una de las apuestas de Carlos Compagnucci para este 2023. El atacante no fue considerado en la lista para jugar ante Alianza Lima, y lo aprovechó para celebrar su cumpleaños 21 post derrota. La ‘U’, en respuesta, revisa el caso y evaluará tomar medidas correctivas que bien podría ser una durísima sanción económica, con el fin de no afectar los intereses deportivos de la institución. Celi ya hizo su debut ante Unión Comercio, donde apenas jugó ocho minutos.

¿Un problema repetitivo?

Para la actual temporada, y hablando netamente de lo deportivo, Universitario incorporó a 14 futbolistas, de los cuales trece de ellos ya sumaron minutos en los tres partidos de la Liga 1 2023. El único que aún está a la espera es el arquero Alejandro Alcalá. Por ahora, los que más presencia tienen son Matías Di Benedetto y Horacio Calcaterra, con 270 y 226 minutos, respectivamente. Ahora bien, hay que decir que la temporada recién arranca y es muy pronto para sacar conclusiones.

Pero si nos remontamos a la pasada campaña, los hinchas aún recuerdan –con mala cara– los nombres de Ángel Cayetano, Claudio Yacob, Roberto Villamarín, Rodrigo Vilca, Joao Villamarín, por mencionar a algunos, que llegaron con bombos y platillos, pero nunca terminaron de convencer. Está claro que todos estos fichajes fueron coordinados por la gerencia deportiva que encabeza Manuel Barreto, sobre todo en el inicio del 2022, al mando del técnico uruguayo Gregorio Pérez. Luego pasaron Álvaro Gutiérrez, Jorge Araujo y finalmente Compagnucci.

Por ello, quizá, el temor del hincha que ante este mal arranque revivan viejos ‘fantasmas’ en cuanto al tema de fichajes, considerando la actualidad gris de Celi. “Con mucha expectativa e ilusión. Hemos completado la plantilla antes del inicio de la pretemporada y también con la ilusión de cada jugador, sabiendo cuál es el objetivo. Estoy contento con mi equipo”, dijo Compagnucci, a inicios de diciembre.

La ausencia de un líder

“Carvallo está solo. Un grupo se maneja de tres a cuatro líderes, eso lo sabe todo el mundo. La ‘U’ carece de líderes”, fue lo que le dijo a Depor, por ejemplo, ‘Toñito’ Gonzáles, excapitán crema y campeón nacional en 2013, post derrota en el clásico. Muchos hinchas coinciden con él. Salvo la presencia del arquero, no hay otro jugador emblema actualmente en tienda crema. Algunos coinciden que Aldo Corzo, con presencia desde 2017, es otro de los actuales referentes, pero igual no bastaría.

Toda esta polémica se dio luego de la expulsión de Carlos Zambrano en el clásico, tras la patada a Piero Quispe, donde el zaguero blanquiazul hizo una señal con sus dedos de una ‘U’ volteada, algo que provocó la ira de las tribunas en el Monumental. “Yo lo pongo a (Jhon) Galliquio y agarra a cachetadas a Zambrano y cada jugador de Alianza. Te lo firmo”, finalizó ‘Toñito’.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.