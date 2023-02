Concha y Quispe son los llamados a reemplazar a Cueva en un futuro cercano. Ambos ya saben lo que es disputar un partido con la selección peruana, pero todavía no han logrado dar ese salto de calidad y consolidarse a ese nivel de competición. Es más, si repasamos su presente en la Liga 1, encontramos que cada uno vive un momento distinto y especial. Por un lado, el ‘10′ de Alianza Lima intenta ganarse un puesto en el once de Guillermo Salas; mientras que por el otro, el ‘36′ de Universitario está relegado entre los suplentes y ha perdido el protagonismo que tuvo el año pasado, cuando marcaba diferencias dentro del campo de juego.

¿Cómo les va a Concha y Quispe en Alianza y Universitario?

Cien minutos en dos partidos suma Concha con Alianza Lima este año. Los íntimos apenas jugadores dos compromisos oficiales y en los dos estuvo el ‘10′ blanquiazul (uno como suplente y el otro como titular). El volante ha entendido que esta temporada tendrá que hacer un esfuerzo extra para ganarse el puesto dentro del once de Salas. ¿Por qué? Pues, existe una competencia alturada con el colombiano Andrés Andrade, que llegó como refuerzo al plantel del bicampeón para exigir a Concha y darle otros recursos ofensivos al entrenador. El mediocampista peruano aceptó el reto y empieza a recobrar la notoriedad que necesita para cumplir su primer objetivo: ser titular.

Ante Sport Boys, partido que no fue televisado, Concha ingresó en reemplazo del ‘Rifle’ Andrade en el complemento; y en el clásico ante la ‘U’, arrancó desde el primer minuto de juego. En este último compromiso, el volante pudo cumplir una actuación conforme a lo que Salas le pidió y redondeó un rendimiento de 6.4, según Sofascore. No obstante, su continuidad en el once inicial no está garantizada y dependerá de la decisión del técnico aliancista para seguir como titular. Más allá de eso, es un hecho que cuenta con las oportunidades para mostrarse y sobresalir, aunque todavía no ha mostrado el nivel que tuvo el año pasado, cuando marcó 6 goles y firmó una asistencia.

Por su parte, Quispe ha quedado rezagado en un equipo que cambió de jugadores de un año para otro. La ‘U’ modificó a casi la totalidad de su plantel, fue el equipo que más fichó y eso ocasionó que las oportunidades de ser titular de Quispe se redujeran al mínimo. El volante crema apenas ha disputado 38 minutos en dos juegos y nunca fue titular. Es más, se perdió el primer partido contra Cantolao, pero sí ingresó en los duelos ante Unión Comercio y Alianza Lima. Ha jugado poco y ha perdido la notoriedad que tuvo el año pasado, cuando era parte del once inicial para Carlos Compagnucci y registró 3 goles en 35 partidos.

La realidad dice que Quispe no es la primera opción para el DT crema y tiene que ganarse un lugar en la ‘U’ para cambiar su presente. Allí debe competir con Martín Pérez Guedes, José Rivera, Andy Polo, entre otros jugadores de corte ofensivo que se mueven por el frente de ataque; sin embargo, el tiempo de cara a los amistosos de marzo es corto y al volante de 21 años tendrá que hacer maravillas en los pocos minutos que le toca jugar para llenarle los ojos a Reynoso, quien próximamente anunciará su lista de convocados.

¿Cómo jugaría la selección peruana sin Christian Cueva?

Si Reynoso decide no convocar a Concha ni a Quispe, la duda recae en quién sería el reemplazante de Cueva en el fútbol local para los amistosos ante Alemania y Marruecos. En el exterior, está Christofer Gonzales; pero la idea del ‘Cabezón’ es tener a un elemento más de nuestro balompié para armar dos selecciones (una compuesta por jugadores ‘extranjeros’ y otra por los del medio local), tal y como lo dijo en su presentación como nuevo entrenador.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que Reynoso cambie el sistema de juego al que está acostumbrada la selección en los últimos siete años. Con Ricardo Gareca, la bicolor usó dos dibujos tácticos: 4-2-3-1 (rumbo a Rusia 2018) y 4-3-3 (rumbo a Qatar 2022). En ambas nos fue bien y el equipo ya conoce la manera de jugar; pero con el ‘Ajedrecista’ el asunto cambió y prueba de ello son los amistosos que ha tenido hasta el momento: ante México, El Salvador, Paraguay Bolivia. En estos compromisos, Reynoso usó hasta tres sistemas de juego (4-2-3-1, 4-4-2 y 4-3-3), y solo repitió el primero de ellos (México y Paraguay). Cueva estuvo en los tres esquemas; pero ahora sin él, se abre una serie de opciones que el técnico deberá evaluar para sacar lo mejor de la bicolor.

Es cierto que nos hemos acostumbrado a un sistema de juego determinado; no obstante, esta clase de amistosos sirven para ensayar opciones y sacar conclusiones del funcionamiento. Sin Cueva, Reynoso puede probar con dos volantes de primera línea y dos extremos en el clásico 4-4-2; eso sí, al frente tendrá a un rival como Alemania, que jugó la última Copa del Mundo, ha ganado cuatro mundiales y es una de las potencias de Europa. ¿Conviene buscar otras alternativas o solo cambiar hombre por hombre? El ‘Cabezón’ ya trabaja en eso.

Este fue el último once de Reynoso:

Perú alineó un 4-3-3 para enfrentar a Bolivia en su último amistoso disputado en noviembre del año pasado.





