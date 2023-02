A propósito de Reyna: radiografía de la última ‘camada’ que ilusionó al Perú hace diez años.

Aquella generación fue recordada por la buena campaña que realizaron en la primera etapa del Sudamericano de Argentina y por la calidad de jugadores que conformaron ese plantel. Si bien terminamos primeros del grupo B con 7 puntos, no pudimos clasificar a la Copa del Mundo en la segunda fase del certamen. La bicolor acabó en el quinto lugar del hexagonal final con 5 unidades y no alcanzó uno de los cuatro cupos para asistir a la cita mundialista. La ilusión fue grande, porque le ganamos a Brasil en ese torneo; no obstante, todo se apagó después y la ilusión quedó hasta allí.

En ese equipo no solo estuvo Yordy Reyna, también coincidieron elementos como Edison Flores, Renato Tapia, Miguel Araujo y Wilder Cartagena, quienes son habituales convocados a la selección peruana. Y eso no es todo, porque otros nombres como los de Alexi Gómez, Diego Chávez Víctor Cedrón y Jean Deza aparecían como potenciales figuras y llamados a ‘romperla’ en las Eliminatorias. Parecía que había futuro, pero el tiempo tenía otros planes para cada uno y pocos son aquellos que sí pudieron dar ese gran salto de calidad.

¿Qué fue de la última generación dorada de la selección peruana?

Si echamos un vistazo a aquel equipo, podemos sacar algunas conclusiones. Del total de futbolistas que fueron convocados por Daniel Ahmed en ese entonces, el 23% hoy juega en el extranjero, principalmente en el fútbol europeo. Tapia (Celta de España), Araujo (FC Emmen de Países Bajos) y Reyna (FC Torpedo Moscú de Rusia) son los únicos que están en el ‘Viejo Continente’ y cada uno vive un presente diferente. Por ejemplo, el ‘Cabezón’ ha perdido protagonismo en el cuadro celeste y alterna como titular pocos partidos; mientras que la ‘Fiera’ es un pilar importante en el once titular del cuadro ‘tulipán’ e incluso ha portado la cinta de capitán. El caso de la ‘Magia’, por su parte, tendrá que esperar, ya que primero debe ganarse un lugar en el equipo y luego destacar.

Por otro lado, el 59% de aquella generación dorada juega en el fútbol peruano (ya sea en Liga 1 o Liga 2), y Cienciano es el equipo que más jugadores posee de esa selección con cuatro elementos. Luego vienen Alianza Lima, Carlos A. Mannucci y Deportivo Garcilaso con dos futbolistas cada uno. Universitario, Cantolao, Alianza Atlético y Santos FC cierran la lista con un jugador por equipo.

Esa cifra grafica un poco lo que es el presente de los exseleccionados, pues no todos tuvieron la oportunidad de jugar en el exterior y mantenerse afuera por mucho tiempo. Han pasado casi diez años, algunos volvieron de afuera y otros nunca pudieron dar ese ‘despegue’ que todo profesional de este deporte desea.

En este apartado encontramos a jugadores como Cristian Benavente (Alianza Lima), quien en su momento estuvo en el Real Madrid Castilla, fue dirigido en inferiores por Zinedine Zidane y entrenó con el plantel principal del cuadro español; pero nunca pudo ser promovido y tuvo que salir de ese lugar para ganarse un espacio en el fútbol europeo. También sobresale el nombre de Jean Deza, cuyo talento mostrado en ese Sudamericano Sub-20 deslumbró a la mayoría y pudo mantenerse en Europa por varios años, aunque finalmente regresó al Perú para tomar un nuevo impulso y fue opacado por los escándalos extradeportivos que todos conocemos. Y lo de Alexi Gómez también es un caso similar al de Deza, ya que no logró marcar la diferencia en el exterior y ya ni siguiera está en el radar de Juan Reynoso para la bicolor.

Y, finalmente, el 18% de los futbolistas de esa selección está sin equipo o se retiró. Esto puedo generar cierta sorpresa, ya que el grupo -como máximo- tiene actualmente 29 años, una edad considerada muy joven para colgar los chimpunes o estar sin actividad futbolística. Sin embargo, la realidad es esa y prueba de ello están los casos de los defensores Diego Chávez y Carlos Patrón, quienes hasta esta parte del año no tienen un club definido y esperan encontrar uno en los próximos días. Como se sabe, el libro de pases en la Liga 1 cierra el 8 de marzo, pero el tiempo sigue corriendo. Por otro lado, Iván Bulos se retiró en 2021 a los 27 años debido a una grave lesión en la rodilla derecha. Actualmente, el ‘Tanque’ es técnico de la Sub-18 de Sporting Cristal y no descarta entrenar en un equipo de la Liga 1 en el futuro.

Quien también figura en este último grupo es el recordado ‘Max Barrios’, cuyo verdadero nombres es Juan Espinoza y protagonizó un escándalo fuera de las canchas por falsificar sus papeles para jugar el Sudamericano Sub-20 de ese año. El central tiene actualmente 35 años, nació en Ecuador y ya está retirado del fútbol. Eso sí, los hinchas de la bicolor lo recuerdan más por el tema extradeportivo que por sus cualidades dentro del campo de juego.

Esta es la selección peruana Sub-20 que casi llegó a un Mundial:

Futbolista Posición Edad Equipo actual Ángelo Campos Arquero 29 Alianza Lima Patricio Álvarez Arquero 29 Cienciano Andy Vidal Arquero 28 Carlos A. Mannucci Miguel Araujo Defensa 28 FC Emmen (Países Bajos) Diego Chávez Defensa 29 Sin equipo Juan Espinoza (Max Barrios) Defensa 35 Retirado Marcos Ortiz Defensa 29 Alianza Atlético Carlos Patrón Defensa 28 Sin equipo Cristian Benavente Volante 28 Alianza Lima Wilder Cartagena Volante 28 Orlando City (Estados Unidos) Víctor Cedrón Volante 29 Cienciano Edison Flores Volante 28 Atlas FC (México) Raziel García Volante 29 Carlos A. Mannucci Alexi Gómez Volante 29 Deportivo Garcilaso Rafael Guarderas Volante 29 Cantolao Hernán Hinostroza Volante 29 Santos FC (Liga 2) Renato Tapia Volante 27 Celta (España) Claudio Torrejón Volante 29 Cienciano Yordy Reyna Delantero 29 FC Torpedo Moscú (Rusia) Iván Bulos Delantero 29 Retirado Jean Deza Delantero 29 Cienciano Andy Polo Delantero 28 Universitario de Deportes

