Alianza Lima consiguió una victoria agónica en su dura visita a Cajamarca, pero el final del partido desató una tremenda polémica que sigue dando de qué hablar. El equipo dirigido por Pablo Guede logró llevarse los tres puntos en el minuto 91 gracias a un gran cabezazo de Renzo Garcés, colocándose momentáneamente en la cima de la tabla del Torneo Apertura por la fecha 5. Sin embargo, la inmensa alegría de los blanquiazules contrastó totalmente con la furia de los locales, quienes no se guardaron nada al momento de buscar responsables por esta dolorosa derrota en casa.

El gran protagonista de los reclamos fue Piero Serra, futbolista de UTC, quien alzó la voz y lanzó fuertes acusaciones contra el arbitraje. El ambiente en el estadio quedó muy tenso tras el pitazo final. Los jugadores del cuadro cajamarquino sintieron que hicieron un desgaste enorme durante todo el encuentro.

Por ello, perder el partido en la última jugada de la tarde y a través de una acción de balón parado que consideraron injusta, desató la frustración total del plantel, apuntando todos sus dardos hacia las decisiones del juez principal Micke Palomino.

El foco del reclamo de Serra se centró específicamente en la jugada previa que originó el tiro de esquina del gol blanquiazul. Según la firme explicación del defensor, el árbitro cometió un grave error de apreciación que terminó costándoles el partido en el tiempo de descuento.

De acuerdo con la versión del jugador local, él nunca llegó a tocar el balón en la dividida que tuvo con el atacante Federico Girotti. Al cobrar el córner a favor de la visita, el réferi desencadenó la jugada que sentenció el 1-0 definitivo para los íntimos.

Aún con las pulsaciones a mil, el futbolista cajamarquino analizó el trámite del duelo y destacó la tremenda entrega de sus compañeros. “En el partido, por momentos fuimos mejores a pesar de que teníamos un hombre menos; les supimos jugar de igual a igual”, declaró con mucho orgullo.

Sin embargo, su molestia explotó al recordar la acción del gol de Garcés y no dudó en dejar un polémico comentario sobre los arbitrajes. “Perdimos por una pelota parada y, encima, por lo del árbitro... siempre pasa esto en la liga”, disparó bastante frustrado.

Para rematar su queja, Serra fue directo contra las supuestas ayudas a los equipos grandes y dejó una frase bastante picante. “Yo nunca la toqué, Girotti la tiró al córner y la cobró a favor de ellos; pero siempre les regalan los partidos”, sentenció, encendiendo el debate.

Más allá de la enorme bronca por el resultado adverso, el defensor de UTC cerró sus declaraciones dejando un mensaje de mucho optimismo para su hinchada. “Estamos para grandes cosas, para pelearle a cualquier equipo de igual a igual. No por esta derrota nos vamos a desanimar; es más, vamos a regresar más fuertes”, concluyó.

