Desde Cajamarca, UTC vs. Melgar chocarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1. El ‘Gavilán del Norte’ vuelve a casa, donde espera volver a sumar una victoria que le permita escalar en la tabla de posiciones; no obstante, el ‘Dominó' no dejará pasar la oportunidad para ganar, tras dos semanas de preparación.

UTC y Melgar se verán las caras este viernes 4 de marzo, desde las 3:30 p.m. en el estadio Héroes de San Ramón en Cajamarca. La transmisión de este compromiso estará a cargo de GOLPERU, aunque los hinchas podrán verlo también desde cualquier dispositivo móvil por Movistar Play. En Depor hallarás el minuto a minuto y las incidencias.

UTC vs. Melgar: así llegan los equipos

UTC tuvo un duro compromiso contra Sporting Cristal la jornada pasada. Si bien supieron frenar muchos de los intentos del cuadro rival, ello no fue suficiente y tuvieron que aceptar el resultado final: 4-2. Si bien no fue el partido que esperaban, en el equipo tienen la consigna que seguirán trabajando para conseguir todos los puntos que resten.

Así lo dio a conocer Gaspar Gentile, quien manifestó que los puntos a superar, para así dar un buen partido ante Melgar: “Lo primero que tenemos que mejorar es mantener el cero y que no nos hagan un gol rápido. Tenemos que estar más ordenados y salir más despiertos en el primer tiempo”.

Por su parte, Melgar llega listo para la competencia, luego de una semana extra de trabajo, ya que en la fecha pasada les tocó descansar. De momento, los arequipeños se ubican en el puesto 14 de la tabla, con cuatro puntos en tres cotejos (una victoria, un empate y una derrota).

Si bien resta la temporada completa para seguir sumando puntos, Horacio Orzán considera que se debe seguir puliendo detalles para no caer. “Tenemos que corregir errores y, si queremos estar arriba, no debemos dar margen de error, porque esos mismos se pagan caro”, precisó el defensor argentino.





