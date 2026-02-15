Alianza Lima dejó escapar una oportunidad en Trujillo. El empate sin goles ante Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 no dejó buenas sensaciones en el plantel íntimo, que llegó al Estadio Mansiche con la obligación de sumar de a tres. Tras la eliminación en el plano internacional, el equipo de Pablo Guede tiene como prioridad el campeonato local y cada punto empieza a pesar. En ese contexto, uno de los primeros en dar la cara fue Renzo Garcés. El defensor no ocultó su molestia por el resultado y reconoció que la falta de eficacia terminó marcando la diferencia.

El zaguero blanquiazul habló tras el pitazo final y fue directo al analizar lo ocurrido en el campo. Para él, el equipo generó las situaciones necesarias para ganar, pero no logró concretarlas en el momento clave del partido.

“La verdad que sentimos impotencia porque vinimos a ganar el partido. Hicimos las situaciones para ganar, pero no fuimos efectivos. Así es el fútbol, pero intentamos en todo momento”, declaró Garcés en entrevista con L1 MAX.

Más allá del marcador, el defensor consideró que el funcionamiento ofensivo estuvo presente. Desde su punto de vista, sería más preocupante no generar ocasiones, aunque reconoció que en un club como Alianza Lima la exigencia siempre es máxima.

“Siempre hay cosas por mejorar, hay que seguir trabajando, pero creo que nos preocuparíamos si no hubiera ocasiones. Hoy hubo chances las cuales no pudimos meter, pero Alianza siempre tiene que ganar”, sostuvo el central nacional.

Alianza Lima empató sin goles ante Alianza Atlético en la previa de su 125 aniversario. (Foto: Efren Zegarra)

El empate obliga a los íntimos a replantear detalles de cara a la siguiente jornada. Si bien el equipo mostró intensidad y buscó el arco rival, la falta de contundencia terminó pasando factura en un torneo corto donde cada tropiezo pesa.

Garcés también dejó en claro que el grupo ya cambió el chip tras quedar fuera de la Copa Libertadores. Ahora, el objetivo está puesto únicamente en el título de la Liga 1 y no hay margen para distracciones.

“Estamos enfocados en el objetivo que es el campeonato local. Hicimos todo el esfuerzo para poder ganarlo, pero es fútbol. Vamos a seguir intentando y seguir trabajando”, agregó el defensor.

Con este resultado en el Mansiche, Alianza Lima suma un punto que deja sensaciones encontradas. El plantel sabe que generó opciones, pero también que deberá mejorar la eficacia si quiere pelear arriba desde las primeras fechas del Apertura.

