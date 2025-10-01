Descentralizado 

Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis

Alianza Lima vs. Atlético Grau juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 8:30 p.m. por el Torneo Clausura 2025. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (L1 Play).

Alianza Lima vs. Atlético Grau se enfrentan por la Liga 1 2025. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Atlético Grau?

Alianza Lima vs. Atlético Grau se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Atlético Grau?

Alianza Lima vs. Atlético Grau está programado para este miércoles 1 de octubre desde las 8:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 9:30 p.m.; en México a las 7:30 p.m.; y en España a la 3:30 a.m. del jueves 2.

¿Cómo llegar al Estadio Alejandro Villanueva, donde Alianza Lima y Atlético Grau se verán la caras?

El Estadio Alejandro Villanueva será el escenario principal del partido entre Alianza Lima y Atlético Grau.

Alianza Lima y Atlético Grau se enfrentan por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Alianza Lima y Atlético Grau..

