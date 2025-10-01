Descentralizado
Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis
Alianza Lima vs. Atlético Grau juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 8:30 p.m. por el Torneo Clausura 2025. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (L1 Play).
¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Atlético Grau?
Alianza Lima vs. Atlético Grau se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.