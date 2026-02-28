Descentralizado 

Alianza Lima vs. UTC EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía Liga 1 MAX

Alianza Lima vs. UTC juegan EN VIVO y EN DIRECTO por el Torneo Apertura 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por Liga 1 MAX vía DIRECTV, Movistar TV y Zapping.

Alianza Lima vs. UTC se enfrentan por el Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)
Alianza Lima vs. UTC se enfrentan por el Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)
Previa

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. UTC?

En cuanto a la transmisión del Alianza Lima vs. UTC, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

Previa

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. UTC?

El encuentro entre Alianza Lima vs. UTC se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón, hoy sábado 28 de febrero desde la 1:15 p.m., horario en Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil iniciará a las 3:15 p.m.; 12:15 p.m. en México; y a las 7:15 p.m. en España.

Previa

El Estadio Héroes de San Ramón será el escenario principal del partido entre Alianza Lima vs. UTC.

Previa

El partido entre Alianza Lima vs. UTC es válido por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Previa

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre Alianza Lima vs. UTC.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas