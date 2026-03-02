El pasado sábado en el Estadio Héroes de San Ramón, Alianza Lima venció por 1-0 a UTC con gol de Renzo Garcés en los minutos finales, resultado que les permitió colocarse como líder del Torneo Apertura con 13 puntos. Sin embargo, la jugada previa al tanto del zaguero blanquiazul, el cual nació de un saque de esquina ejecutado por Jairo Vélez, estuvo envuelta en una polémica.

Desde UTC señalan que hubo un incumplimiento del protocolo del VAR por parte del árbitro principal Micke Palomino, ya que este se habría apoyado en su asistente en cabina para cambiar su decisión de cobrar saque de meta y finalmente decretar córner. Como de ahí se dio el gol de Garcés, la institución cajamarquina acaba de hacer oficial su reclamo ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).

“(...) Expresar formalmente nuestra profunda preocupación y molestia por el grave error arbitral ocurrido en el partido correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura, disputado entre UTC vs. Alianza Lima, por considerar que la decisión adoptada influyó directamente en el resultado del encuentro”, se lee en la misiva enviada al presiente de la CONAR, Juan Manual Sulca, firmada por Osías Ramírez, presidente de UTC.

Noticia en desarrollo...

¿Cuándo volverá a jugar UTC?

Luego de esta derrota ante Alianza Lima, UTC volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 7 marzo a la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR