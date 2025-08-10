Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis

Descentralizado 

Sporting Cristal vs. Melgar juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 11:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (L1 Play).

Sporting Cristal vs. Melgar se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow)
Por otro lado, la última vez que Sporting Cristal jugó de local ante Melgar fue por el Torneo Apertura 2024, cayendo por 2-1 tras los goles de Cristian Bordacahar y Jean Pierre Archimbaud; Irven Ávila marcó el tanto del descuento.

La última vez que ambos conjuntos se vieron las caras fue por el Torneo Apertura 2025, donde Melgar se impuso por 1-0 con gol de Cristian Bordacahar.

Melgar, por su parte, llega a este encuentro después de igualar por 1-1 con Juan Pablo II College en Arequipa, por la pasada fecha 4 del Torneo Clausura 2025.

Sporting Cristal llega a este partido después de empatar sin goles con Alianza Lima, en el compromiso correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025.

El Estadio Alberto Gallardo será el escenario principal del partido entre Sporting Cristal y Melgar.

El partido entre Sporting Cristal y Melgar es válido por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal y Melgar.

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

