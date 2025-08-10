Descentralizado
Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis
Sporting Cristal vs. Melgar juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 11:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (L1 Play).
Por otro lado, la última vez que Sporting Cristal jugó de local ante Melgar fue por el Torneo Apertura 2024, cayendo por 2-1 tras los goles de Cristian Bordacahar y Jean Pierre Archimbaud; Irven Ávila marcó el tanto del descuento.