Tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Depor)
Tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Depor)

Luego de dos semanas sin partidos de para los clubes peruanos, este miércoles nuestros tres representantes definirán parte importante de sus aspiraciones en lo que resta de la competición. Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC, cada uno con objetivos diferentes a estas alturas del certamen, tendrán acción hoy 20 de mayo, en la quinta jornada de la fase de grupos. En esta nota conocerás los resultados de cada uno y cómo van sus respectivas .

El primer club de la Liga 1 que tendrá acción este miércoles será Universitario de Deportes, que visitará a Nacional de Uruguay en el Estadio Gran Parque Central, en el compromiso programado para las 5:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Uruguay). Los cremas necesitan ganar o empatar para seguir con opciones de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores y pelear por el cupo a los play-offs de la Copa Sudamericana.

Después, a las 9:00 p.m. (horario en Perú y Colombia), Sporting Cristal visitará a Junior de Barranquilla en el Estadio Olímpico Jaime Morón León. Los dirigidos por Zé Ricardo llegan con tres bajas confirmadas por lesión: Miguel Araujo, Luis Iberico y Santiago González. El cuadro celeste podría asegurar los play-offs de la ‘Suda’ si al menos empata, y soñar con los octavos de final de la Libertadores si da el golpe en Colombia.

A la misma hora en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega (9:00 p.m.), Cusco FC recibirá a Independiente de Medellín. Los pupilos de Alejandro Orfila ya están fuera de la pelea por entrar entre los 16 mejores de la Copa Libertadores, pero aún tienen chances de pasar a los play-offs de la Sudamericana. En ese sentido, están obligados a vencer sí o sí al conjunto colombiano en casa.

Grupo A con Cusco FC:

EquipoPJPGPEPPGFGCDif.Puntos
Flamengo32107257
Estudiantes41305416
Independiente Medellín31113534
Cusco FC401326-41

Grupo B con Universitario:

EquiposPJPGPEPPGFGCDif.Puntos
Coquimbo Unido531185310
Deportes Tolima52127617
Universitario de Deportes411256-14
Nacional411269-34

Grupo F con Sporting Cristal:

EquipoPJPGPEPPGFGCDif.Puntos
Palmeiras42206338
Cerro Porteño42113217
Sporting Cristal42024406
Junior de Barranquilla401315-41

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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