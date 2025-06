El cuadro de Alianza Lima ya prepara el segundo semestre del año con refuerzos confirmados, pero también con algunas salidas de piezas que han marcado su momento en el fútbol peruano. Una de las que más resonó en los últimos días es la del delantero Víctor Guzmán, quien se marchará al Sporting Clube de Portugal para iniciar su primera experiencia en el fútbol europeo. El joven atacante confirmó que su salida se concretará pronto, aunque antes tuvo un último partido con el club que lo vio crecer.

La noticia de la que se venía hablando en los últimos días, se reafirmó tras el clásico de Liga 3 frente a Universitario, donde Guzmán fue el gran protagonista al marcar el único tanto del encuentro, marcando la despedida del club ‘blanquiazul’ donde pasará sus últimos entrenamientos estos días.

Al término del duelo, el atacante se mostró emocionado por lo que vendrá en su carrera y dio pistas concretas sobre su inminente viaje al viejo continente. “Estoy contento, emocionado por lo que se viene y voy a afrontarlo como tal porque es un reto bastante complicado”, expresó ante los medios.

El Sporting CP será su nuevo destino. El club de Lisboa, uno de los tres grandes del fútbol portugués, apostó por el atacante peruano tras sus destacadas actuaciones en divisiones formativas y competencias juveniles. Guzmán no ocultó su entusiasmo: “Tengo grandes expectativas y voy a dar siempre todo bien. Es un club histórico allá de Portugal, el club de Cristiano Ronaldo, y tengo que afrontarlo como tal”, afirmó.

Víctor Guzmán disputó su último partido con Alianza Lima ante Universitario por la Liga 3. (Foto: @pedrixraw)

Aunque su fichaje ya es un hecho, Guzmán seguirá vinculado unos días más a Alianza Lima. El propio jugador aclaró que aún no tiene una fecha exacta para su partida, pero ya tendrá que dejar pronto los trabajos que realizan en EGB. “No tengo la fecha exacta, es la otra semana”, declaró.

Más allá del contexto deportivo, el delantero no quiso dejar pasar la oportunidad para agradecer a Alianza Lima por el respaldo que recibió desde sus inicios. “Agradecerles siempre por el apoyo, el soporte. Me gusta manejar las cosas con tranquilidad”, comentó.

El gol anotado frente a Universitario tiene una carga especial para él. No solo por tratarse de un clásico, sino por marcar la diferencia en su posible último encuentro con los íntimos. “Me gustó bastante hacer el gol y darle el triunfo al equipo. He estado entrenando con Alianza, preparándome para este partido y como te digo, poco a poco voy asumiendo las cosas que se me presentan”, sostuvo.

Con apenas 19 años, Guzmán iniciará su aventura europea con la oportunidad de crecer en una de las ligas más competitivas del continente. Su salida deja una vacante en las categorías menores de Alianza, pero también abre la puerta a otros jóvenes que ven que su momento de acercarse a ese cupo ha llegado.

