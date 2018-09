Waldir Sáenz: "Cuando vi a Gabriel Leyes me pregunté si podía volver a jugar"

¿Se vuelve a poner los chimpunes el goleador? Waldir Sáenz pensó en hacerlo. El artillero histórico de Alianza Lima confesó que evaluó la posibilidad después de ver jugar a uno de los exdelanteros que pasaron por el club.

Así lo dijo 'Wally' en una entrevista para Ál Ángulo, el ex '9' íntimo señaló que cuando vio jugar a Gabriel Leyes se preguntó si él todavía podía hacerlo mejor.

Alianza Lima fue castigado por los últimos hechos de violencia

"Leyes me motivó a jugar de nuevo, me pregunté muy serio si puedo jugar. Después dije: 'No, ya no me da'. Si jugaba él (Leyes) ya es fácil jugar, yo quería que me llamen para preguntar, ¿Waldir estás o no estás?, para yo decirles que no, que ahora estoy como entrenador", dijo Sáenz entre risas.

Sobre el nivel mostrado por Alianza Lima en lo que va de la temporada, el goleador histórico también tuvo una contundente opinión.

"Lo que pasó en Matute no es responsabilidad de Alianza Lima"

"Lo que pasa es que Alianza se acostumbró a jugar como uruguayos, tener un '9' grandazo y tirársela, pero para jugar así debes tener un delantero rápido", culminó.