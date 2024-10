La Selección Peruana enfrentará este viernes a su similar de Uruguay en el Estadio Nacional, por la fecha 9 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Después de una semana y media de entrenamientos en la Videna, Jorge Fossati habría decidido a utilizar Alex Valera y Edison Flores, delanteros de Universitario, en el ataque de la Bicolor contra el combinado charrúa. Waldir Saénz, máximo goleador histórico de Alianza Lima, se refirió a esta posibilidad y fue contundente sobre el presente de ambos futbolistas.

En una entrevista en el programa aquíTVO, de YouTube, el exjugador de 51 años fue consultado por la probable ofensiva de la Blanquirroja ante el equipo de Marcelo Bielsa y su respuesta ha dado de qué hablar en las redes sociales. “Tú me dices Valera, Flores, y con todo el respeto que se merecen ellos dos, ¿cuántos goles tienen en el campeonato local?”, indicó el exfutbolista.

Cuando le respondieron que Valera lleva once goles y el ‘Orejas’ tiene ocho en el presente año, Waldir agregó lo siguiente: “¿Y quién es el goleador del campeonato? Entonces de qué estamos hablando. La efectividad, no son son muy contundentes para que sean una delantera a nivel de selección, que es más competitivo que el campeonato local”.

Luego, se pronunció acerca de las ausencias de Paolo Guerrero, André Carrillo y Christian Cueva. “André Carrillo sí (debería haber sido convocado), porque está jugando. Lamentablemente, Paolo no está al cien por ciento, porque si fuese titular en Alianza, hubiese sido una posibilidad. Después, lo de Cueva no hay forma, porque está en nada y no ha querido mejorar”, sostuvo al respecto.

Cabe mencionar que la Bicolor jugaría con una alineación inédita ante Uruguay, debido a las bajas de algunos jugadores por suspensión y por lesión. Entre las novedades, Oliver Sonne ocupó el puesto de volante interior derecho en las prácticas. Alexander Callens, por otro lado, fue probado como carrilero izquierdo. Este sería el once: Pedro Gallese; Luis Abram, Carlos Zambrano, Miguel Araujo; Callens, Sergio Peña, Jesús Castillo, Sonne, Andy Polo; Flores y Valera. Así se encuentran las cosas en la Blanquirroja.

La Selección Peruana durante los entrenamientos en Videna. (Foto: Bicolor)

¿A qué hora juegan Perú vs. Uruguay?

Perú vs. Uruguay se enfrentan este viernes 11 de octubre por la jornada 9 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este duelo comenzará a las 8:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia, Chile y Paraguay iniciará a las 9:30 p.m. Una hora más tarde, a las 10:30 p.m., dará inicio en Argentina y Uruguay. En México, el choque comenzará a las 7:30 p.m.

¿En qué canales TV ver Perú vs. Uruguay?

Perú vs. Uruguay será transmitido en suelo peruano por señales de América TV, ATV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. En Uruguay, el encuentro se podrá seguir a través de VTV, Antel, AUF TV y DGO (DIRECTV). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.





TE PUEDE INTERESAR